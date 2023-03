Handel im Wandel: Arbeitskreis gibt Einblick in Ortshistorie

Von: Helga Zagermann

Teilen

Viel los: die Werkstatt und Tankstelle Walter im Oktober 1967. © R. Schmid

In der aktuellen Ausgabe des Meisaha-Heftes, in dem die Ortsgeschichte beleuchtet wird, ist der Wandel im Handel ein Schwerpunkt.

Maisach – Autor Karl Muth berichtet von früheren Einkaufsmöglichkeiten und erinnert an die Kohlhandlung Sistig in Gernlinden. Stefan Schader hat sich mit der Werkstatt/Tankstelle Walter an der Überacker-/Rosenstraße in Maisach beschäftigt.

Das Autohaus gibt es noch heute, doch seine Geschichte werden nur wenige Maisacher kennen. Sie beginnt mit dem Tschechen Erich Walter, der im Zweiten Weltkrieg für die deutsche Luftwaffe als Fluglehrer und Kurierflieger arbeitete. Mehrmals überflog er damals Maisach. Der Ort muss ihm im Gedächtnis geblieben sein – jedenfalls wollte er sich als Kfz-Mechaniker selbstständig machen und tat das 1951 in Maisach, als er die Reparaturwerkstatt von Josef Alt an der Überackerstraße 7 übernahm, die in einem Nebengebäude des Huttenloher-Anwesens untergebracht war. Er reparierte dort Autos, Mopeds, Fahrräder, machte seinen Meister und kaufte zur Betriebserweiterung 1959 das Areal zwischen Überacker- und Rosenstraße.

Kurz darauf baute er dort eine neue Werkstatt (ab 1968 Renault-Vertretung) samt Tankstelle. Das Geschäft brummte, vor allem wegen des Kleinwagens R4. Verkaufte Walter noch 1968 insgesamt 51 Renault-Fahrzeuge, so waren es drei Jahre später schon 110.

Tankautomat nahm nur Fünf-Mark-Stücke

„Da hat der Autoboom voll zugeschlagen“, sagt Stefan Schader, Autor des Artikels. „Solche Zahlen sind immer wieder verblüffend“, die Beschäftigung damit mache ihm Spaß. Deswegen und weil der pensionierte Mathematiklehrer sich für Technik und Mopeds interessiert, erklärte er sich bereit, einen Text für das Meisaha-Heft zu schreiben. Weiterer Grund war, dass ihn seine Frau Cornelia, seit zehn Jahren Mitglied im Arbeitskreis Geschichte, darum gebeten hatte – denn für das Heft braucht es dringend neue Autoren.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Stefan Schader (65) hatte seinen Text nach einem dreistündigen Gespräch mit dem heutigen Autohaus-Inhaber schnell fertig. Und so berichtet der Artikel von weiteren interessanten Zahlen und Fakten: von bis zu acht Mechanikern und fünf Lehrlingen, die das Geschäft in den 1970er-Jahren stemmten, und von der Zapfsäule, lange Zeit Maisachs einziger Tankautomat. Das rettete viele Autofahrer nachts und am Wochenende, wenn sie denn Fünf-Mark-Stücke dabei hatten. Denn nur die nahm der Automat an. Ein Liter Benzin war damals übrigens für rund 60 Pfennige zu bekommen.

Damals gab es viele lokale Einzelhändler

Auch die Zahlen in Karl Muths Artikel „Handel im Wandel“ überraschen. In den 1950er- bis 1970er-Jahren gab es im Ort Maisach je fünf Lebensmittelschäfte und Bäcker, dazu vier Metzgereien; in Gernlinden waren es sieben Lebensmittelschäfte, zwei davon mit Bäckerei, dazu immer mindestens eine Metzgerei. „Das Angebot war riesig damals“, erzählt Muth (73), der seit Beginn an für die Meisaha-Hefte schreibt.

Kohle: Vom Gleis in Fuhrwerk oder Wagen

Erst als Ende der 1960er-Jahre überregionale Konkurrenz aufs Land kam, machten die Einzelhändler nach und nach zu. Weil immer mehr Leute ein Auto hatten, war die Fahrt zum Supermarkt in der Stadt kein Problem mehr.

Einige Branchen starben ganz aus – so wie der Kohlehandel. Muth stellt deshalb den Betrieb Sistig vor. Er kennt die Familie, weil er bis zur vierten Klasse in Gernlinden aufwuchs. Josef und Wally Sistig gründeten die Kohlehandlung 1949. Die Briketts kamen am alten Gernlindner Bahnhof an und wurden dann in das Geschäft an der Schulstraße 3 (heute Bruder-Konrad-Straße) transportiert. Bald kaufte jeder bei Sistig die Kohle. Alle Wohnhäuser wurden damals mit Einzelöfen beheizt. Kunden bekamen das Material zentnerweise in Säcke abgefüllt, die sie dann selbst mit dem Leiterwagen nach Hause zogen. Oder sie ließen bis 1960 mit dem Sistig-Pferdefuhrwerk liefern. 1960 starb Josef Sistig. Seine Frau führte den Betrieb mit Sohn Peppi, damals 18, weiter. Man passte sich der Zeit an: Peppi Sistig machte den Lkw-Führerschein, das Sortiment wurde um Farben und Baumaterial erweitert.

Doch wie im Lebensmittelbereich kam es auch bei der Kohle Ende der 1960er-Jahre zu einem Umbruch: Immer mehr Häuser wurden jetzt mit Öl geheizt. 1977 stellten die Sistigs ihren Betrieb ein.

Aprilscherz mit Feueralarm

Viele ältere Gernlindner verbinden schöne Erinnerungen mit der Kohlehandlung Sistig. So denkt auch Karl Muth gerne an die Zeit zurück, als die Nachbarskinder auf dem großen Haufen von feinem Schweißsand (der als Baumaterial verkauft wurde) im Hof der Handlung spielen durften.

Für den ganzen Ort war die Familie wichtig, weil sie einen der wenigen Telefonanschlüsse hatte. So war die Kohlehandlung eine Art Notrufzentrale. Wurde per Anruf (oder persönlich im Geschäft) ein Feuer gemeldet, eilte Wally Sistig in das Schulhaus nebenan, schlug mit einem Schürhaken das Glas des Feuermelders ein – und schon ging die Sirene am Schuldach los, die Feuerwehrmänner wurden dadurch zusammengerufen.

Eines Nachts fiel sie auf einen Aprilscherz herein: Jemand rief bei ihr an und meldete einen Brand, sie sprang aus dem Bett und rannte in die Schule – um dort auf dem Feuermelder einen Zettel mit dem Spruch „April, April“ vorzufinden.

Auch solche Nebenaspekte sind für Muth wichtig beim Recherchieren. Und sie machen Spaß beim Schreiben, betont er. So hoffen der 73-Jährige und seine Mitstreiter, dass sich bald neue Interessierte finden, die bei der Aufarbeitung und Präsentation der Ortsgeschichte helfen.

Lesung mit Rückblicken und Bockbier – Autoren für Meisaha-Heft gesucht

Um Autoren zu gewinnen für die Meisaha-Hefte, lädt der Arbeitskreis Geschichte zu einer Veranstaltung ein: Am Freitag, 24. März, ab 19 Uhr im Pfarrheim Gernlinden werden in einer Lesung auch ältere Meisaha-Artikel vorgestellt, Interessierte können mit den Autoren sprechen. Ausschnitte aus ihren Artikeln lesen Stefan Pfannes, Helga Rueskäfer, Conny Schader, Stefan Schader, Elfi Böttcher, Alfons Strähhuber, Fritz Aneder und Karl Muth. Die Autoren gehören zum Stammteam des Arbeitskreises.



Anschließend ist zum Austausch von Erinnerungen ein Umtrunk geplant. Ausgeschenkt wird auch der Maisacher Bock. Brotzeit sollen die interessierten Zuhörer bitte mitbringen, um die Wirkung des Bockbieres etwas zu dämpfen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht nötig.



Natürlich werden die bisher erschienenen Meisaha-Hefte zum Verkauf angeboten. Das erste Heft wurde 2009 präsentiert. Künftig erscheint alle zwei Jahre eine neue Ausgabe. zag

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.