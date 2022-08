Haustiere am und im Waldsee verboten

Teilen

Hunde lieben Abkühlung. Doch in den Gernlindner Waldsee dürfen sie nicht mehr. © dpa / Patrick Pleul

Am Gernlindner Waldsee sind Hunde künftig verboten.

Gernlinden - In den Sommermonaten suchen Mensch und Tier Abkühlung im Wasser. So bringen Hundebesitzer oft ihre Tiere zum Kies- und zum Waldsee in Gernlinden zum Baden und Toben mit. Doch das ist im Interesse aller Erholungssuchenden an beiden Seen von Mai bis September nicht gestattet – daran erinnert das Maisacher Rathaus. Bei Verstoß kann eine Geldbuße von bis zu 2500 Euro verhängt werden. Auf den befestigten Wegen dürfen auch in den Sommermonaten Hunde Gassi geführt werden.