Nachbarschaftsstreit in Maisach eskaliert - es fließt sogar Blut

In Maisach wurde ein Mann infolge eines Nachbarschaftsstreits schwer verletzt. Die Polizei ermittelt nun den Tathergang.

Maisach - Zwei Männer, die in der gleichen Straße in Maisach wohnen, gerieten heute Morgen gegen 9 Uhr so heftig aneinander, dass gegen einen der Beiden nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird. Zunächst stritten der 71-Jähriger und der 56-Jähriger nur miteinander, doch bei der verbalen Auseinandersetzung blieb es nicht. Der 71-jährige Maisacher ging auf seinen Nachbarn mit einem spitzen Werkzeug los und verletzte ihn dabei so schwer am Kiefer, dass der Mann ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Als dann später die beiden Männer von der Polizei zum Tathergang und dem Grund befragt wurden, machten sie unterschiedliche Angaben. Jetzt muss die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermitteln. Der 71-Jährige war deshalb auch vorläufig festgenommen worden, wurde aber nach der polizeilichen Befragung wieder entlassen.