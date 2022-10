In Sachen Eis war er eine Institution – aber nicht nur da

Von: Ulrike Osman

Teilen

Alberto ist tot. © mm

Er war in Maisach eine Institution. Buchstäblich jedes Kind im Ort kannte Alberto Pontil Ceste und seine Eisdiele an der Bahnhofstraße. 26 Jahre lang verwöhnte er mit seinen vielen leckeren Eissorten Groß und Klein.

Maisach – Nun ist der aus den Dolomiten stammende Pontil Ceste im Alter von nur 56 Jahren verstorben.

Schon in den letzten Wochen und Monaten hatte man ihn in seinem Eiscafé Alberto nicht mehr oft gesehen. Die Kunden vermuteten, dass der Betrieb nun mehr von der jungen Generation in Gestalt von Sohn Roberto geführt werden sollte. Doch offenbar war Alberto Pontil Ceste schwer erkrankt. Er starb in seiner Heimatstadt St. Pietro di Cadore, wo die Familie traditionell die Wintermonate verbringt.

„Jeder hat sich gefreut, wenn Alberto zu Beginn der neuen Eissaison aus Italien zurück war“, erinnert sich Bürgermeister Hans Seidl. „Inzwischen gingen schon die Kinder der ersten Kindergeneration zu ihm.“ Es waren nicht nur die hausgemachten, manchmal experimentellen Eissorten, die die Maisacher liebten. Es war auch die freundliche Art des Gastronomen. „Er war eine Persönlichkeit und hat mit seinem Lächeln und seinen netten Worten das Eiscafé zu einem schönen Treffpunkt gemacht“, sagt Hans Seidl. Dass man auf ein Eis „zum Alberto“ ging und nicht „in die Eisdiele“, sage eigentlich schon alles.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Immer wieder lud Pontil Ceste Kindergartengruppen ein. Dann zeigte er ihnen die Eismaschine im Untergeschoss des Cafés, wo er alle Sorten selbst herstellte – von Erdbeer, Vanille und Schoko bis hin zu gesalzenem Karamell-, Kardamom-Ingwer- und Chai-Eis. Zum Abschied bekam jedes Kind eine Kugel geschenkt. Das war keine geschickte Marketingmaßnahme, sondern kam von Herzen. „Alberto hatte eine große Seele“, sagt Stammkunde Matthias Lange. Dem Hobbykoch brachte Pontil Ceste von ausgedehnten Rennradfahrten gerne Steinpilze mit, denn er wusste, wo die besten zu bekommen waren.

2016 feierte das Eiscafé sein 20-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass luden Alberto Pontil Ceste und seine Frau Romina einen Kirchenchor aus ihrer Heimat zu einem Benefizkonzert nach Maisach ein. In dem Chor hatte Pontil Ceste selbst früher gesungen. Der Auftritt in der St.-Vitus-Kirche wurde ein großer Erfolg. Die Pontil Cestes übernahmen für alle Chormitglieder die Reise- und Übernachtungskosten. Auch die örtliche Tafel und die Vereine unterstützte das Ehepaar gerne.

Dass der Gastronom mit dem breiten Lächeln nun nicht mehr wiederkommen wird – „das ist für Maisach ein Verlust“, sagt Seidl. „Alberto war eine Persönlichkeit, die herausragte.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.