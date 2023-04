„Jeder Tag mit ihr ist besonders“: Ehepaar feiert diamantene Hochzeit

Teilen

„Ich bin ihr unendlich dankbar für die schöne Zeit“, sagt Martin Keil zu seiner Hildegard nach 60 Ehe-Jahren. © mm

Hildegard und Martin Keil aus Gernlinden sind seit 60 Jahren verheiratet. Das wurde jetzt gefeiert.

Maisach – Seit 60 Jahren sind Hildegard und Martin Keil aus Gernlinden-Ost verheiratet. Anlässlich ihrer Feier der Diamantenen Hochzeit spricht Martin Keil von „Liebe auf den ersten Blick“, als sie sich 1961 in der Berufsschule kennenlernten. Er machte damals eine Ausbildung zum Maurer, sie zur Schneiderin. Zwei Jahre später wurde geheiratet.

Lustige Feier

Die Hochzeit fand im damaligen Huberwirt in Olching statt. „Es war eine wirklich lustige und schöne Feier. Wir waren ungefähr 90 Personen. Zum Essen gab es Schweinebraten mit Knödel, damals war es ja noch anders als heute. Es gab kein Menü oder Essen à la Carte“, erzählt der 80-Jährige. Bei ihrer Hochzeit war Hildegard Keil bereits schwanger. Kurze Zeit später kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Mittlerweile hat das Paar auch zwei Enkelkinder sowie vier Urenkel. Alle leben im Landkreis. „Die Familie ist die große Leidenschaft meiner Frau. Sie spielte früher gern mit unseren Enkeln und jetzt mit den Urenkeln. Das ist schön mitanzusehen“, sagt Martin Keil.

Hochzeit 1963: Hildegard und Martin Keil. © mm

Gemeinsames Hobby der beiden war das Wandern. Sie waren Gründungsmitglieder eines Wandervereins und auch in der Vorstandschaft tätig. Da Hildegard Keil mittlerweile an den Rollstuhl gebunden ist, unternehmen sie allerdings nur noch kleinere Ausflüge, beispielsweise zum Nymphenburger Schloss.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Auch das Reisen zählte zu den gemeinsamen Leidenschaften des Ehepaars. Anfangs waren sie mit Zelt und Wohnwagen unterwegs, später wurde in entfernte Länder geflogen. „Wir waren auf den Philippinen, in Mexico und Dubai“, erzählt Martin Keil. Seine größte Leidenschaft ist und bleibt allerdings der FC Bayern München. „Ich hatte jahrelang eine Dauerkarte, die jetzt meine Tochter übernommen hat. So eine Karte gibt man nicht aus der Familie“, sagt er. Natürlich ist er Vereinsmitglied. Inzwischen schaut er die Spiele des FCB aber vom Sofa aus an.

Dankbar

Martin Keil möchte sich bei seiner Frau für die gemeinsamen Jahre bedanken. „Ich bin ihr unendlich dankbar für die schöne Zeit. Jeder Tag mit ihr ist besonders“, sagt der 80-Jährige. Für ihn ist in einer guten Ehe wichtig, dass man sich immer wieder zusammenrauft. „Es gibt gute und schlechte Zeiten. Wichtig ist, dass man sich nach einem Streit ausspricht und respektvoll miteinander umgeht.“ Für ihn ist eine Ehe ein Geben und Nehmen.

Auch für seine Tochter hat Martin Keil warme Worte: „Es ist toll, wie sie sich um uns kümmert. Wir können zwar vieles noch alleine, aber manchmal braucht man Hilfe. Es ist schön zu wissen, dass jemand für uns da ist.“ (Antonia Plamann)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.