Jet-Tankstelle mit Shop, Bistro und Waschanlage wieder geöffnet

Von: Thomas Steinhardt

Die Tankstelle in Maisach hat wieder offen. © Jet

Die Jet-Tankstelle in Maisach hat nach dem Umbau wieder geöffnet. Sie umfasst unter anderem einen Shop und ein Bistro.

Maisach - Nach einer dreieinhalbwöchigen Umbauphase ist die Tankstelle an der Gertraud-Koelbl-Straße seit dem 13. Juli wieder täglich von 6 Uhr bis 22 Uhr geöffnet (sonn- und feiertags ab 7 Uhr). Das geht aus einer Unternehmens-Mitteilung hervor. Tankstellenpartner Szabolcs Csaba freut sich schon: „Schön, dass wir endlich wieder für unsere Kundinnen und Kunden da sein können – wie gewohnt mit schneller Abwicklung, attraktiven Angeboten und dem persönlichen Service unseres bewährten Teams.“

Das Sortiment der Tankstelle umfasst nach eigenen Angaben 2000 Artikel von gekühlten Getränken, Süßwaren und Riegeln, Tabakwaren und Zeitschriften über Markenprodukte für den täglichen Bedarf, Aktionsangebote und Trendartikel bis hin zu Autozubehör wie Schmierstoffe.

Zusätzlich kann man an der Station Pakete aufgeben und abholen (Hermes). Außerdem umfasst die Tankstelle ein Bistro. An der Tankstelle stehen sechs Zapfpunkte zur Verfügung. Wer einen Diesel fährt, kann an allen Säulen eine Hochleistungspumpe zuschalten. Außerdem gibt´s an der Tankstelle ein barrierefreies WC und eine Luftdruckstation, die Kunden kostenlos nutzen können. Abgerundet wird das Angebot an der Station durch eine Portal- Waschanlage (bis zu 2,60 Meter Fahrzeughöhe)und Staubsauger.

