Auf Wunsch von Heranwachsenden: Jugendraum wird reaktiviert

Von: Helga Zagermann

Das Maisacher Rathaus. © Peter Weber

Die Jugendlichen aus Germerswang bekommen wieder einen Treffpunkt. Eine Gruppe von Heranwachsenden hatte selbst die Initiative ergriffen und sich im Rathaus in Maisach gemeldet.

Maisach – Nun erfüllte der Gemeinderat einstimmig den Wunsch, auch wenn dafür rund 20 000 Euro investiert werden müssen: für die Erneuerung von Elektrik und Belüftung.

Über den Raum im Keller des Gebäudekomplexes an der Germerswanger Luitpoldstraße war bereits öfter im Gemeinderat diskutiert worden. Denn auch der Kindergarten, der mit Feuerwehr und Schützen in dem Gebäude untergebracht ist, hat Platzmangel. So stand zur Debatte, ob er den Keller nutzen darf. Nach Ortsterminen mit Vertretern von Baukontrolle sowie Kita-Aufsicht und einem Brandschutzexperten stand fest, dass das generell möglich wäre. Doch in der Gemeinderatssitzung machte sich Jugendreferent Peter Aust (SPD) für seine Klientel stark: „Das war immer ein Jugendraum und soll es bleiben.“ Die Nutzung sei während der Pandemie eingeschlafen.

Kita-Referentin Gabriele Rappenglitz (CSU) fügte hinzu, dass der Kellerraum ihrer Meinung nach für Kindergartenkinder weniger gut geeignet sei – auch wenn sie den Wunsch ob der beengten Verhältnisse im Kindergarten Germerswang verstehe.

Gottfried Obermair, für die Freien Wähler im Gemeinderat und zugleich Kommandant der Germerswanger Feuerwehr, betonte, dass der Kindergarten gerne – und hoffentlich auch weiterhin von den Behörden genehmigt – den frisch hergerichteten Schulungsraum der Feuerwehr nutzen könne. Hermine Reitmayr (FW) lobte die Heranwachsenden, die hinten im Sitzungssaal zuhörten: „Toll, dass ihr selbst die Initiative ergriffen habt.“ zag

