Kämmerin stimmt auf Sparrunden ein

Von: Helga Zagermann

Das Maisacher Rathaus. © Peter Weber

Durch das zu Ende gehende Jahr 2022 ist die Gemeinde noch recht gut gekommen. Doch beim Finanzzwischenbericht von Kämmerin Angelika Braunmüller im Gemeinderat zeigte sich wie erwartet, dass 2023 schwierig wird.

Maisach – Die Kämmerin stimmte mit ihrem Bericht alle Fraktionen auf die am 8. Dezember beginnenden Haushaltsberatungen ein – dann ist Sparen angesagt. Man sei aus den vergangenen Jahren eine „komfortable Situation“ gewohnt, doch das werde sich nun drastisch ändern. Vor allem die Kreisumlage für 2023 wird zur großen Belastung werden: Denn ihre Berechnung erfolgt auf Grundlage der gemeindlichen Steuereinnahmen von 2021 – und die waren sehr hoch. Dementsprechend wird die Kreisumlage auch sehr hoch sein.

Vertraglich gebunden

Die Ausgaben sind also vor allem im Verwaltungshaushalt, der das laufende Geschäft betrifft, hoch. Und hier könne auch kaum etwas eingespart werden, so Braunmüller. In vielen Bereichen sei die Kommune vertraglich gebunden, zum Beispiel zur Defizitübernahme der Kitas.

Zugleich ist die Einnahmesituation „äußerst unsicher“. Aber die Einnahmen müssen die Ausgaben decken – es darf kein Geld aus dem Vermögenshaushalt, der die Investitionen abbildet, in den Verwaltungshaushalt umgeschichtet werden. Maisach helfe es nichts, rund 50 Millionen Euro angespart zu haben, sagte die Kämmerin. Zwar sei man im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen noch in der Lage, Projekte zu verwirklichen, aber das Gesparte helfe nichts im laufenden Betrieb.

Rotstift

Angelika Braunmüller rechnet im Verwaltungshaushalt 2023 mit einem Defizit von 1,5 bis 2,5 Millionen Euro. Daher müsse man bei den Haushaltsberatungen den Rotstift ansetzen oder aber – wenn im kommenden Jahr absehbar ist, dass die Einnahmen nicht ausreichen – eine Haushaltssperre erlassen. Weitere Lösungsansätze: Steuern erhöhen, Beiträge erhöhen, Ausgaben reduzieren.

Die Kämmerin sprach auch von schwierigen Folgejahren: „Die Gemeinden steuern auf eine nie dagewesene Finanzkrise zu.“ Für 2024 erwarte sie zwar eine um etwa eine Million Euro niedrigere Kreisumlage, aber viele andere Ausgaben blieben hoch. „Wir werden massiv einsparen müssen.“ Derzeit lebe man noch von den Einnahmen von 2021, das Ende sei aber in Sicht.

