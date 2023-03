Neues Grundstück für eine neue Kita

Von: Helga Zagermann

Maisach braucht Kita-Plätze © DPA

Im Gewerbegebiet an der Frauenstraße hat Maisach ein Grundstück gekauft, um dort mittelfristig eine Kita zu bauen.

Maisach – Wegen des Lärms von der viel befahrenen Straße, der Bahngleise und einer Firma kann das Areal nur eingeschränkt genutzt werden, trotzdem soll das Projekt vorangetrieben werden. Der Gemeinderat brachte daher einstimmig das Verfahren für die Objektplanung auf den Weg.

Im Westen grenzt die Firma Wellpappe an die geplante Kita an, im Osten ein allgemeines Wohngebiet. Ergebnis einer Machbarkeitsstudie von 2018 war, dass es für Kita-Gebäude und -Freiflächen einiges an Lärm- und Schallschutz braucht, nach Norden (Bahnseite) nur Nebenräume oder Treppenhäuser geplant werden können, Aufenthaltsräume für Kinder nur nach Süden. Zudem braucht es mehrere einzelne Gebäude, ein großer Komplex mit gemeinsamer Technik und Versorgung ist nicht möglich. Bauliche Synergieeffekte gäbe es nicht.

Angedacht war, dort Platz für Krippen-, Kindergarten- und Hortgruppen zu schaffen. Doch dann bräuchte man drei Gebäude. Aus diesem Grund und vor allem, weil Hortgruppen an diesem Standort zu weit weg von der Grundschule wären, beantragte Kita-Referentin Gabriele Rappenglitz (CSU erfolgreich, dass nur Krippe und Kindergarten dort entstehen sollen. Gedacht wird an insgesamt sechs Gruppen, drei Kindergarten- und drei Krippengruppen oder vier plus zwei Gruppen.

Gabriele Rappenglitz sagte generell: „Es gibt schönere Standorte für ein Kinderhaus.“ Generell sei das Areal aber tauglich.

Heike Demant (Grüne) fragte, ob nun, wenn man auf Hortplätze verzichte, nicht doch Platz wäre für eine von der Turn- und Sportgemeinschaft Maisach vorgeschlagene gemeinsam genutzte Turnhalle. Seidl antwortete, dass man auf der Fläche so viele Kindergarten- und Krippengruppen wie möglich unterbringen müsse, damit der Träger wirtschaftlich arbeiten könne.

