Kindergarten muss mit seinem Platz auskommen

Von: Helga Zagermann

Eine Kita. © Monika Skolimowska

Die Freien Wähler fordern eine Erweiterung des Kindergartens im Ortsteil Germerswang. Ein angrenzendes Grundstück würde sich perfekt für ein Gebäude eignen, so die Fraktion.

Maisach – Doch der Plan geht nicht auf, wie Bürgermeister Hans Seidl (CSU) im Gemeinderat sagte: Das private Grundstück zur Bushaltestelle hin stehe nicht zum Verkauf. Man einigte sich aber darauf, dass der Rathauschef mit dem Besitzer in Kontakt bleiben soll. Sollten sich Möglichkeiten ergeben, werde man den Gemeinderat informieren, so Seidl.

Die Kinder brauchen mehr Platz. Das steht schon lange fest. Ein Abriss des Gebäudes, in dem neben Kindergarten auch Feuerwehr und Schützen untergebracht sind, steht für Gottfried Obermair (FW) nicht zu Debatte. Denn die Substanz des Hauses sei gut. Zudem liege es zentral im Ortsteil, der Kindergarten könne Spiel- und Bolzplatz gut nutzen. Um dennoch mehr Platz zu schaffen, stellen sich die FW vor, auf dem angrenzenden Grundstück einen Bewegungsraum oder ein Büro zu bauen.

Er werde noch einmal beim Besitzer anfragen, so Seidl. Doch bisher habe es stets geheißen, dass ein Verkauf nicht zur Debatte stehe.

Und auch im Jugendraum in dem Gebäude kann sich der Kindergarten nicht ausbreiten, denn dieser liegt im Keller. Und falls dort überhaupt jemand untergebracht werden darf – ein zweiter barrierefreier Rettungsweg fehlt –, dann solle der Raum weiter als Jugendraum zur Verfügung stehen, so Jugendreferent Peter Aust (SPD). Derzeit wird das Zimmer in dieser Funktion nicht genutzt – mangels Nachfrage.

Entlastung bei den Kindergartenplätze soll die geplante Einrichtung in Malching bringen. Doch dafür beginnt erst die Planung. zag

