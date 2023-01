Kinos in Maisach: Von Misserfolgen und Zensurversuchen

Von: Helga Zagermann

Die Prinzess-Lichtspiele sind das erste gut laufende Kino in Maisach. Die Aufnahme stammt wohl aus dem Jahr 1955. © /Repros: Gemeindearchiv Maisach

Maisach – Vier Lichtspielhäuser gab es früher in Maisach. Archivar Stefan Pfannes hatte ihre Historie für eine Jexhof-Ausstellung unter die Lupe genommen. Der Beitrag findet sich jetzt im aktuellen Meisaha-Heft. Es ist eine Geschichte über Misserfolge und Zensur.

Zur Belustigung der Arbeiter, die im nahen Fußbergmoos im Torfwerk schuften, öffnet Michael Hornung 1920 das „Lichtspieltheater Gernlinden“. Er darf nur „polizeilich genehmigte“ Filme zeigen. Aber mit nur 100 Arbeitern, die aufs Geld schauen müssen, und ihren Familien trägt sich der Betrieb nicht. Andere Kunden gibt es nicht: Gernlinden wird erst 1919 gegründet und besteht damals nur aus ein paar Häusern. Und als das Werk 1925 schließt, macht auch das Kino zu.

Die Bahnhoflichtspiele

Den nächsten Versuch, ein Kino zu etablieren, macht der Münchner Egon Lettenmayer in Maisach: Die Bahnhoflichtspiele werden offiziell kurz vor Heiligabend 1949 gewerblich angemeldet. Sie existieren wohl bereits seit Kriegsende. Genaues wisse man aber nicht, so Pfannes, die Aktenlage sei dünn.

In Maisach befindet sich der Kinosaal im ersten Stock der Gaststätte Mathäser. Wechselnde Betreiber und die an die Gemeinde abzuführende Vergnügungssteuer (15 Prozent des Umsatzes) sorgen auch hier für ein schnelles Ende. „Um 1953 scheint der Betrieb endgültig eingestellt worden zu sein“, so der Archivar. Das Wirtshaus wird abgerissen.

Prinzess-Lichtspiele

Weiter geht die Kino-Geschichte an der Estinger Straße 6 in Maisach, und zwar im Jahr 1951. Grundstücksbesitzer Michael Ertl baut ein landwirtschaftliches Gebäude zu einem Lichtspielhaus mit 176 Plätzen um. Betreiber der „Prinzess-Lichtspiele“ ist Georg Scheid aus München. Er bietet werktags eine, sonntags drei bis vier Vorstellungen an. Und jetzt läuft das Geschäft, auch mit einem neuen Betreiber ab 1957, der Umbau und Vergrößerung des Saales plant. Doch die Pläne werden nicht verwirklicht: Die wirtschaftliche Lage wird schlechter, das Kino schließt 1964. In den Räumen ist später ein Getränkemarkt, dann ein Fliesenhandel untergebracht. 1993 wird das Anwesen abgerissen.

Und noch ein dritter Kino-Versuch erfolgt in Maisach: durch die Familie Haller. Nach langen Planungen wird das „Filmtheater Maisach“ an der Aufkirchner Straße 8 Anfang 1955 eröffnet. Betreiber ist Franz Haller, zugleich Chef der Hallermühle. So heißt das Filmtheater auch Hallerkino. Bis 1973 läuft der Betrieb. Dann wird an Tengelmann vermietet. Heute befindet sich in den Räumen ein Haushaltswarengeschäft.

Die Rolle des Pfarrers

Zensur findet damals natürlich statt, berichtet Pfannes: Im Pfarrarchiv Maisach hat er Unterlagen gefunden, die sich mit Kontrolle und Bewertung der in Maisach vorgeführten Filme beschäftigen. Grundlage dafür, was erwünscht ist und was nicht, sind Listen der Katholischen Filmkommission.

Ab 1954 schreibt Pfarrer Johann Betzl regelmäßig an die Maisacher Kinobetreiber. Er appelliert, das Zeigen bestimmter Filme zu unterlassen. „Es ist fast schon niedlich, wie sich der Pfarrer Sorgen macht um seine Schäfchen“, sagt Pfannes. Einmal antwortet der Prinzess-Betreiber dem Pfarrer. Er schreibt, dass er die Filme nicht so wählen könne, wie er möchte. Die Verleihgesellschaften würden ihn zwingen, auch schlechte Filme abzunehmen, damit er gute bekomme.

Im November 1956 ist folgender Film zu sehen: „Kreuzweg einer Liebe – Was reife Menschen vor der Ehe wissen müssen“. Pfannes dazu: „Leider ist die Reaktion des Pfarramtes nicht bekannt.“

Doch der Pfarrer kann ja selbst Kino machen. Ab 1956 gibt es auch in Maisach „Pfarrfilmstunden“, zuerst im Gasthaus Schlammerl. Doch die Akustik ist zu schlecht, die Besucher motzen. 1957 zieht der Pfarrer mit seinen Filmstunden ins Hallerkino um. Doch weil in den 1960er-Jahren nach und nach viele Familien einen Fernseher kaufen, nimmt der Zuspruch ab. 1971 läuft in der letzten Pfarrfilmstunde der Film „Vater sein dagegen sehr“.

