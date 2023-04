Kein Anspruch

Plätze reichen erstmal aus - aber Kita-Gebühren steigen um 20 Prozent

Von: Helga Zagermann

Eine Kita (Beispielfoto) © Monika Skolimowska

Erstmals seit vielen Jahren muss das Maisacher Rathaus keine Kita kurzfristig aus dem Boden stampfen: Die Betreuungsplätze ab Herbst reichen aus. Dafür müssen sich die Eltern auf steigende Gebühren einrichten.

Maisach – Das Angebot wird ab September um rund 20 Prozent teurer.

Der Gemeinderat votierte einstimmig für eine rund 20-prozentige Gebührenerhöhung ab Herbst 2023. Die letzte Anpassung war zum Herbst 2021 erfolgt: im Gesamtdurchschnitt um rund zehn Prozent.

Und schon im kommenden Jahr will man sich die Zahlen erneut anschauen. Denn die Kommune übernimmt das Defizit der Kita-Träger zu 100 Prozent – und das Defizit steigt und steigt. So hatte die Gemeinde zum Beispiel 2021 fast 3,9 Millionen Euro in die Kita-Betreuung in Maisach gesteckt. Das waren damals rund 45 Prozent der Gesamtkosten.

Der Betrieb

Dazu rechnen muss man noch die seitdem die massiv gestiegenen Betriebs-, Gebäude- und Personalkosten. Daher, das war schnell klar, würde eine zehnprozentige Erhöhung wie in den Vorjahren nicht ausreichen.

Die neuen Preise gelten ab 1. September für vorerst ein Jahr. Schon im April 2024 muss der Gemeinderat entscheiden, ob eine weitere Erhöhung notwendig ist oder ob man zum zweijährigen Turnus zurückkehrt. Durch die Anpassung wird mit Mehreinnahmen von etwa 290 000 Euro gerechnet.

Sonst laufen die Kosten davon

Anika Grüter, die im Rathaus für die Kindertagesstätten zuständig ist, sagte im Gemeinderat, die Erhöhung sei in dieser Höhe notwendig, „weil uns sonst die Kosten davonlaufen“. Kita-Referentin Gabriele Rappenglitz (CSU) fügte hinzu, für eine faire Defizit-Aufteilung zwischen Gemeinde und Eltern müsste man eigentlich um 60 Prozent erhöhen, aber das sei nicht zumutbar. Diese Zahl zeige den Eltern aber, wie stark die Kommune Familien unterstütze.

Derzeit kostet ein Platz in Kindergarten/Hort zwischen 88 (Buchungszeit bis zu vier Stunden) und 195 Euro (bis zehn Stunden). Künftig sind es 106 bis 234 Euro. In der Krippe steigen die Preise von 172 auf 206 Euro (bis vier Stunden), von 344 auf 413 Euro (bis acht Stunden) und 430 auf 516 Euro (bis zehn Stunden). Geschwisterermäßigung gibt es nach wie vor (20 Prozent für das zweite Kind, 30 Prozent für das dritte und weitere Kinder).

Ein Trost könnte sein, dass ab Herbst voraussichtlich alle Kinder, für die ein Anspruch gilt, einen Platz bekommen. Man könne zumindest in dieser Hinsicht „tiefenentspannt“ sein, sagte Bürgermeister Hans Seidl (CSU) in der Gemeinderatssitzung.

Nur im Bereich der Integrationsplätze ist der Bedarf größer als das Angebot

Drei Einrichtungen hat die Gemeinde seit 2019 geschaffen, betonte Rathausmitarbeiterin Anika Grüter im Gemeinderat. Entstanden sind dadurch 50 Kindergartenplätze (zwei Gruppen) und 48 Krippenplätze (vier Gruppen). Daher sei der Bedarf aktuell und ab Herbst gedeckt. „Wir waren überrascht beim Abgleich der Anmeldezahlen“, sagte Kita-Referetin Gabriele Rappenglitz (CSU). Mit einer so guten Situation habe sie nicht gerechnet. Ihr Fazit: „Der Ausbau der Plätze in den vergangenen Jahren hat sich rentiert.“ Bürgermeister Hans Seidl (CSU) fügte hinzu, es komme in der „angespannten Haushaltssituation gelegen“, dass man nicht wie in den Vorjahren schnell eine Einrichtung schaffen müsse.



Kein Anspruch

Für Krippenplätze ab September gibt es 122 Anmeldungen. Zwar stehen auf der Warteliste 28 Mädchen und Buben, doch für sie besteht laut Grüter noch kein Rechtsanspruch auf einen Platz, einige seien noch nicht einmal geboren.



Neu in den Kindergarten kommen rund 200 Mädchen und Buben. 14 stehen auf der Warteliste, sie werden aber erst nach September drei Jahre alt. Es sind sogar noch Plätze frei für Nachrücker, Zuzüge und zurückgestellte Kinder.



Kinder mit erhöhtem Förderbedarf brauchen sogenannte Integrationsplätze. Und hier gibt es Lücken. Aktuell hat Maisach je fünf solcher Plätze im Kinderhaus Überacker und im Kinderhaus Zauberberg. Derzeit können zwei Anmeldungen nicht berücksichtigt werden. Aber im neuen Kinderhaus an der Brucker Straße in Gernlinden sollen weitere fünf Integrationsplätze geschaffen werden. Insgesamt sind dort geplant: zwei Krippengruppen (24 Plätze), zwei Kindergartengruppen (50 Plätze) und eine I-Gruppe (zehn reguläre Plätze und fünf Integrationsplätze) zag

