Neuer Standort: Zieht die Feuerwehr auf ein Areal an der Bahn?

Von: Helga Zagermann

Teilen

Der Hof der Feuerwehr Maisach © FFW Maisach

Die Maisacher Feuerwehr braucht mehr Platz. Schon lange wird nach Lösungen gesucht. Nun hat der Gemeinderat beschlossen: Eine Erweiterung am bisherigen Standort ist vom Tisch. Stattdessen prüft man, ob die Feuerwehr auf ein Areal zwischen Bahnstrecke und Malchinger Straße ziehen könnte.

Maisach – Dass es für die Maisacher Feuerwehr an ihrem Standort an der Kandlerstraße zu eng ist, ist schon lange klar. Zuletzt hatte der Gemeinderat zwar zugesagt, vom angrenzenden Spiel-/Bolzplatzgrundstück drei Meter für eine Erweiterung der Feuerwache herzugeben. Doch das würde – angesichts des neuen Raumbedarfs und neuer gesetzlicher Vorgaben – nicht ausreichen.

So wurde der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gefragt, wie viel Fläche er von Spiel- und Bolzplatz sowie vom Jugendzentrum zusätzlich hergeben würde. Nichts – so lautete die klare Ansage von der SPD. Jugendreferent Peter Aust (SPD) betonte: „Ich will verhindern, dass der Spielplatz bebaut wird. Wir sollten Feuerwehr, Spielplatz und Jugendzentrum nicht gegeneinander ausspielen.“

Wie viel Platz genau für ein neues/erweitertes Feuerwehrhaus an der Kandlerstraße nötig wäre und ob selbst das ganze Areal samt Spiel-/Bolzplatz und Jugendzentrum ausreichen würde, ist unklar. Für eine Antwort müsste man eine neue Planstudie in Auftrag geben, sagte Bürgermeister Hans Seidl (CSU).

Einsatzkräfte hängen an ihrem Standort

Eine frühere Studie habe das Ergebnis gebracht, dass dort nicht genug Platz sei, sagte Seidl: „Wir wissen, dass es an der Kandlerstraße nicht geht, ohne dass alles platt gemacht wird.“ Doch die Feuerwehr wünsche sich eine weitere Untersuchung durch ein anderes Büro.

„Das wäre rausgeworfenes Geld“, sagte Waltraut Wellenstein (SPD) dazu. Denn der Gemeinderat wolle mehrheitlich Spielplatz und Jugendzentrum erhalten.

Christa Turini-Huber (CSU) benannte mehrere Nachteile am Standort an der Kandlerstraße. Im Wohngebiet komme es zu Problemen mit Anwohnern, zudem habe die Wehr dort kein weiteres Entwicklungspotenzial. Fraktionskollegin Evi Huttenloher fügte aber hinzu, man verstehe, dass die Maisacher Wehr an der Kandlerstraße hänge.

Alternativstandorte gibt es kaum. Maisachs und Gernlindens Wehr sind dagegen, dass die Maisacher an den Strasserwinkel ziehen (siehe Kasten). Das würde die Einsatzbereiche beider Wehren stark verändern. Ein Neubau auf dem jetzigen Areal des SC Maisach geht auch nicht: Von dort aus hält man die Hilfsfristen nicht mehr ein.

Verhandlungen mit der Bahn

So kam ein Grundstück der Bahn zwischen den Gleisen und der Malchinger Straße ins Gespräch. Im Anschluss westlich an den S-Bahn-Parkplatz könnte eine neue Feuerwache gebaut werden – wenn der Grund und ein neues Gebäude bezahlbar sind. Das soll nun geprüft werden, wie der Gemeinderat einstimmig beschloss.

Vorgespräche mit Vertretern des Bundeseisenbahnvermögens hatten ergeben, dass der Konzern „grundsätzlich zur Veräußerung des Areals bereit ist“, so Bürgermeister Seidl. Feuerwehrtechnisch sei der Standort geeignet. Und Platz für die benötigten acht Fahrzeughallen plus die vorgeschriebenen 32 Stellplätze für die Privatautos der Einsatzkräfte wäre genug.

Rathaus, Bauhof und Wasserwerk am Strasserwinkel unter einem Dach

Ursprünglich sollten Rathaus, Bauhof und Maisacher Feuerwehr zusammen am Strasserwinkel eine neue Heimat finden – so der Beschluss des Gemeinderats vor einem Jahr. Doch nachdem die Feuerwehren aus Maisach und Gernlinden gegen diesen Standort für die Maisacher Wehr sind (siehe Artikel), muss diese Idee abgespeckt werden. Man plane nun ein Dienstleistungszentrum für Rathaus, Bauhof und Wasserwerk am Strasserwinkel, berichtete Bauamtsleiterin Petra Endres in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Zwar falle die Feuerwehr für diesen Standort weg, „aber ganz fallen lassen wollten wir den Synergie-Gedanken nicht“.



Auf dem jetzigen Bauhof-Areal werden wohl zwei Gebäude abgerissen, eines könnte weitergenutzt werden. Auf der freien Fläche soll ein Neubau entstehen: mit Fahrzeughallen und Lagermöglichkeiten im Erdgeschoss und Büros sowie Gemeinschaftsräumen im ersten und zweiten Stock. Zufahrten gäbe es über den Strasserwinkel, den Rudi-Haimerl-Weg und die Straße Am Bauhof.



„Wir brauchen keinen Prunkbau“, sagte Bürgermeister Hans Seidl (CSU, „aber moderne, leistungsfähige Büros.“ Schon viele Jahre kämpfe man in Rathaus und Bauhof mit Platzmangel. Jetzt wolle man die Sache endlich angehen – unabhängig von den weiteren Entwicklungen bei der Maisacher Wehr.



Vorteil dieser Lösung ist, dass für das gemeinsame Gebäude die jetzige Bauhof-Fläche ausreicht. Wenn auch noch die Feuerwehr an den Strasserwinkel gezogen wäre, hatte man die Wiese am Kreisel, auf der jetzt die Container-Kita steht, ebenfalls bebauen müssen.



Alle Fraktionen stimmten zu. Nun wird der Raumbedarf für Bauhof, Rathaus und Wasserwerk in einem gemeinsamen Gebäude ermittelt und dem Gemeinderat vorgestellt. Dann folgen genauere Planungen. zag