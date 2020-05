Kostenbeteiligung für Kreisel abgelehnt

Durch den Neubau des Kreisverkehrs an der Maisacher Straße und Staatsstraße 2054 in Gernlinden ist derzeit die Zufahrt unter anderem zum dortigen Lidl-Markt nur über eine weiträumige Umleitung möglich.

Maisach - Der Gemeinderat hatte dem Discounter zuletzt eine kürzere Bauzeit in Aussicht gestellt, wenn dieser sich an den dadurch entstehenden Kosten beteiligt. Doch das hat Lidl nun abgelehnt. Bürgermeister Hans Seidl (CSU) legte im Gemeinderat ein Schreiben des Discounters vor, wonach dieser sich zwar darüber freuen würde, wenn die Bauzeit so kurz wie möglich gestaltet würde. „Jedoch werden wir uns zum aktuellen Zeitpunkt an keinerlei Kosten zur Baumaßnahme beteiligen“, heißt es weiter. Der Gemeinderat nahm das Schreiben ohne weitere Diskussion zur Kenntnis. ad