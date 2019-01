Kreisverkehr kostet 730 000 Euro

Die Endabrechnung für den neuen Kreisverkehr an der Ganghofer Straße/Staatsstraße 2345 liegt vor.

Maisach - Die Gesamtkosten liegen bei rund 730 000 Euro, wie im Maisacher Gemeinderat berichtet wurde. Die Firma aus Altomünster (Kreis Dachau) habe die Auftragssumme um rund 40 000 Euro überzogen, sagte Bauamtsleiterin Michaela Meinhold. Doch das habe gute Gründe: Es fielen mehr Markierungsarbeiten an als gedacht, zudem musste der Geh- und Radweg auch in einem Bereich, in dem eine Wasserleitung erneuert wurde, wiederhergestellt werden. Und schließlich war die Humusschicht dicker als angenommen, weshalb mehr abgeschoben und abgefahren werden musste. Auf der anderen Seite habe man sich bei der Entsorgung von belastetem Material 23 000 Euro gespart, so Meinhold. Der Gemeinderat billigte die Kostenmehrung.