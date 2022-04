Krippe steht seit Monaten leer – Rathaus sucht neuen Träger

Von: Helga Zagermann

In Kitas herrscht Personalknappheit. © UWE ANSPACH/DPA

Die Gemeinde sucht offensiv nach einem Träger für die zweigruppige Krippe im Seniorenheim in Maisach.

Maisach – Denn der bisherige Betreiber – die örtliche Arbeiterwohlfahrt (AWO) – hatte zuletzt so stark mit Personalmangel zu kämpfen, dass mittlerweile die ganze Einrichtung geschlossen ist. Wie Bürgermeister Hans Seidl (CSU) auf Tagblatt-Nachfrage berichtet, habe man „zwei ernsthafte Interessenten“.

Im Herbst 2018 waren Kinder in das Seniorenheim an der Lusstraße eingezogen, nachdem der damalige Betreiber des Hauses (Senivita) seinen Tagespflegebereich mangels Bedarf verkleinern wollte. So konnte die Gemeinde Räume im Erdgeschoss umbauen und neu einrichten lassen. Es wurde ein Mietvertrag über 25 Jahre geschlossen, der Außenbereich neu für die Kleinen gestaltet. Damals hieß es im Gemeinderat, Investition in Umbau und Miete seien günstiger, als eine neue Krippe zu bauen.

Doch schon bald musste laut Seidl eine der beiden Krippengruppen geschlossen werden: „Die AWO hat leider große Probleme mit dem Personal.“ Mitarbeiterinnen seien längerfristig erkrankt. Seit über drei Monaten steht die Krippe nun komplett leer. Einige Mädchen und Buben konnten in anderen Einrichtungen untergebracht werden, einige kamen im Kinderhaus Zauberberg in Gernlinden unter, das ebenfalls von der AWO betrieben wird.

Kein Vorwurf

Der Bürgermeister macht dem Betreiber keinen Vorwurf. Im Gegenteil: Er bedauert die Entwicklung. Man habe Gespräche geführt und beschlossen, dass die Gemeinde einen neuen Träger suchen solle. Denn die AWO konnte nicht zusichern, dass der Betrieb wenigstens einer Gruppe an der Lusstraße ab Herbst gesichert ist. Eine Auflösung des Betriebsvertrags in beiderseitigem Einvernehmen wäre also denkbar.

Ein Interessent hat sich die Räume bereits angesehen. Ein zweiter habe sich im Rathaus gemeldet, so Seidl. Ziel ist, dass eine Gruppe (maximal zwölf Kinder) im September öffnet. Damit wären die Kinder untergebracht, die einen rechtlichen Anspruch auf einen Platz haben. Wenn ein neuer Träger auch Personal für die zweite Gruppe hätte, kämen die Kinder dran, die auf der Warteliste stehen, aber nach ihrem Alter noch keinen rechtlichen Anspruch auf einen Platz haben.

Lieber auf der Warteliste: Viele Eltern wollen ihre Kinder in Wunscheinrichtung unterbringen

Rathausmitarbeiterin Anika Grüter informiert den Gemeinderat regelmäßig über die Platzsituation in Krippen, Kindergärten, Mittagsbetreuung und Hort. Jüngst sprach sie die Lücke bei den Krippenplätzen an: 112 Mädchen und Buben sind zur Betreuung ab Herbst angemeldet, davon stehen 31 auf der Warteliste. Das liege daran, dass man 30 vorhandene Plätze nicht besetzen könne, weil den Trägern Personal fehle. Man hoffe, im Mai eine Lösung zu haben.



Besser sieht es beim Kindergarten aus. Hier gibt es rund 200 Anmeldungen. Die Warteliste umfasst 18 Kinder. Aber, so Grüter, es gebe noch Kapazitäten in der neuen Modulanlage „Schatzgräber“. Doch viele Eltern würden lieber auf ihre Wunscheinrichtung warten.



Großen Bedarf gibt es bei Integrationsplätzen für Mädchen und Buben mit erhöhtem Förderbedarf. Derzeit anbieten kann man zehn Plätze (je fünf im Kinderhaus Überacker und Kinderhaus Zauberberg in Gernlinden). Man setze auf das neue Kinderhaus an der Brucker Straße in Gernlinden. Dort seien weitere fünf Integrationsplätze vorgesehen.



Bei Hort und Mittagsbetreuung erfolgt der Abgleich von Anmeldungen und freien Plätzen erst im Mai. Grüter: „Aber hier sind keine Probleme ersichtlich.“ Insgesamt gibt es in Maisach rund 180 Krippen- und 550 Kindergarten- und 150 Hortplätze. Mittagsbetreuung wird nach Bedarf angeboten. zag



