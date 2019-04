Kurz vor ihrem Tod spendete sie noch anderen Trost

Wie viele Menschen gibt es wohl, die den Mitarbeitern ihrer Autowerkstatt einfach so einen Kuchen vorbeibringen? Oder den guten Geistern am Wertstoffhof?

Gernlinden – Conny Altmann war so ein Mensch. Kleine Mitbringsel für die Helferinnen in der Arztpraxis, ein gutes Wort, wo es gebraucht wurde – die Gernlindenerin war eine Frau, die hinschaute, sich kümmerte, Bedürftigen in der Familie und im Freundeskreis half, ohne irgendwelches Aufhebens davon zu machen. Es gibt in diesen Tagen viele, die Conny Altmann vermissen. Sie starb im Alter von 61 Jahren.

Geboren wurde Conny Altmann 1957 in München als jüngstes von zehn Kindern. Ihre Eltern, beide aus Südtirol, bauten für die Familie ein Haus in der Buchenau. Die Mutter betrieb dort einen Getränkeladen, der Vater eine Schusterwerkstatt. Ein Zimmer für sich allein kannte Conny Altmann in ihrer Kindheit nicht, neue Kleidung gab es selten – als Jüngste trug sie die Sachen ihrer älteren Geschwister auf. Trotzdem genoss sie das Leben in der Großfamilie und pflegte auch in späteren Jahren das Zusammengehörigkeitsgefühl. „Sie war diejenige, über die alles zwischen ihren Geschwistern zusammengelaufen ist“, erinnert sich Sohn Max.

Beim Tanzen in der legendären Edi-Bar lernte die Rechtsanwaltsgehilfin, die im Landratsamt zunächst in der Jugendgerichtshilfe und dann im Jugendamt als Sekretärin arbeitete, ihren Mann Franz kennen. 1984 wurde geheiratet. Im gleichen Jahr kam der erste Sohn zur Welt, 1989 der zweite. Die junge Familie ließ sich in Gernlinden nieder.

Ein gemeinsamer Lebensabend war dem Paar nicht vergönnt. Franz Altmann starb bereits 2005 nach langer, schwerer Krankheit. Er litt viele Jahre an Morbus Crohn, später auch noch an Muskelschwund. Conny Altmann pflegte ihren Mann bis zu seinem Tod und vernachlässigte klaglos ihre eigenen Interessen.

Sie liebte ihre Arbeit im Landratsamt. Auch dort kümmerte sie sich als Personalrätin um ihre Mitmenschen. Gesellig, engagiert und lebensfroh, war sie in ihrer Freizeit am liebsten mit Freunden auf Achse. Bei den Waldschützen Gernlinden, in der CSU Maisach und der Frauenunion war sie allseits beliebt. Gerne bekochte sie ihre Freunde oder überraschte sie mit selbst gebackenem Kuchen. Im Urlaub ging es am liebsten ans Meer, oft ins italienische Jesolo.

Mit ihrer Krebserkrankung ging Conny Altmann sehr offen um und blieb stets optimistisch – egal, welche Rückschläge sie einstecken musste. „Das Leben ist schön, ich liebe es“, war bis zuletzt ihr Motto. Auch die Arbeit gab sie nicht auf, nicht einmal während der Chemotherapien. Erst wenige Wochen vor ihrem Tod stellte sie einen Antrag auf Frührente. Als Conny Altmann spürte, dass es zu Ende ging, lud sie Familie und Freunde ein, um sich sehr bewusst zu verabschieden. Ihren Liebsten hinterließ sie einen Abschiedsbrief – den Söhnen, die ihr „Fels in der Brandung“ waren, der Enkelin, ihrem „Sonnenschein“. Zuletzt fand sie sogar noch tröstende Worte für ihre Mitmenschen. „Seid nicht traurig, ich gehe, um ein Platzerl für euch vorzubereiten.“