Lähmung erspart Gewalttäter Gefängnis

Ein schwerer Schicksalsschlag erspart einem 45-Jährigem aus Fürstenfeldbruck einen längeren Gefängnis-Aufenthalt.

Maisach – Nach einem Angriff auf einen Kollegen saß der Mann in Untersuchungshaft. Dort fiel er aus dem Stockbett und ist seitdem querschnittsgelähmt.

Das vorangegangene Gewaltszenario hatte sich im Juni 2020 vor und in einer Firma in Maisach ereignet. Der Angeklagte, gegen den vor dem Landgericht München II verhandelt wurde, wartete schon seit Tagen auf die Schlüssel eines Autos, das er seinem Kollegen abgekauft hatte. Als der ihm schließlich die Schlüssel vor die Füße warf und ihm drohte, ihm die Augen blau zu schlagen, schäumte der Angeklagte vor Wut. „Du drohst mir nicht“, erwiderte er und zog wütend davon.

Er ließ sich volllaufen, mit Dosenbier und Schnaps in größerer Menge. Mit knapp zwei Promille im Blut entschied er, dem Kollegen eine Abreibung zu verpassen. Er schlug und würgte ihn und nahm ihn in den Schwitzkasten bis kurz vor Eintritt der Bewusstlosigkeit. Vermeintliche Schläge mit einer Eisenstange ließen sich nicht verifizieren. Er selber erlitt einen Rippenbruch. Kollegen trennten ihn schließlich von seinem Opfer.

Der 45-jährige und vielfach vorbestrafte Täter kam in U-Haft, und dort widerfuhr ihm die eigentlich vorweg genommene Strafe. Er stürzte aus einem Stockbett brach sich mehrere Knochen sowie Wirbel und ist seitdem querschnittsgelähmt. Den Prozess verfolgte er von einem Krankenbett aus.

Es war erst das zweite Mal, dass am Landgericht München II einem Angeklagten liegend der Prozess gemacht wurde. Auch der ehemalige KZ-Wachmann John Demjanjuk hatte 2011 ruhend seine Verurteilung entgegen genommen, obwohl er sitzen und mit einem Gehwagerl noch recht gut gehen konnte. Im aktuellen Fall hatte es den Vorsitzenden Richter Thomas erhebliche Mühe gekostet, den Prozess und ein Krankenbett zu organisieren, das in den Lastenaufzug des Gerichts passte.

Aufgrund der halbseitigen Lähmung beider Arme, kann der 45-Jährige die Finger nur noch zangenmäßig benutzen. Weil er deshalb noch nicht mal ein Messer halten kann, um ein Stück Fleisch zu schneiden, sah das Gericht keinerlei Gefahr, dass der Mann noch eine Bedrohung für andere sein könnte.

Durch die Schwere der Querschnittslähmung kommt aber auch die Unterbringung in einer üblichen Haftanstalt nicht in Frage. Allein in Baden-Württemberg gibt es ein Gefängnis, das auf solche Fälle spezialisiert ist. Doch der Freistaat Bayern hätte dann dort einen Platz buchen müssen – ein kompliziertes Unterfangen. Deshalb nutzte das Gericht die rechtliche Möglichkeit aus und verhängte wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung eine zweijährige Bewährungsstrafe. Damit kann der Angeklagte weiterhin in einer speziellen Pflegeeinrichtung in München-Grünwald bleiben.

