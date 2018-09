Langjährige Wahlhelfer sollen geehrt werden

Gemeinderat und -verwaltung denken darüber nach, wie man langjährige Wahlhelfer ehren könnte. Ein Vorschlag ist, die treuen Ehrenamtlichen zum Empfang für Sportler und Kulturschaffende mit einzuladen.

Maisach– Zur Durchführung von Wahlen, Bürger- und Volksentscheiden braucht auch Maisach regelmäßig viele Helfer. Jetzt zur Landtags- und Bezirkstagswahl am 14. Oktober sind zum Beispiel 184 im Einsatz. Daher kam die Idee auf, den treuesten Wahlhelfern einmal Danke zu sagen – so wie vielen anderen Ehrenamtlichen auch. Fast 20 Maisacher machen seit mehr als 25 Wahlen und Abstimmungen mit. Die Helfer bekommen zwar ein sogenanntes Erfrischungsgeld – jetzt am 14. Oktober sind es 60 Euro –, dafür opfern sie aber auch ihren Sonntag.

Die Verwaltung prüft nun nach Diskussion im Gemeinderat, wo die Grenze für eine Ehrung der Wahlhelfer gesetzt wird. Das Kommunalgremium befindet dann nochmals über die Sache.

Gedankt werden könnte den Wahlhelfern bei der Sportler- und Kulturehrung im November. Dort ist ein kleiner Sektempfang geplant. Sie sollen auch eine Urkunde bekommen. zag