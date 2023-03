Leihgebühren für Tische, Besteck, Hütten oder Toilettenwagen werden erhöht

Von: Helga Zagermann

Die Gemeinde verlangt mehr für Ausleih-Artikel. © IMAGO / blickwinkel

Wenn sich Vereine für Veranstaltungen von der Gemeinde Tische und Besteck, Hütten und Toilettenwagen ausleihen, müssen sie künftig mehr zahlen.

Maisach – Die Preise – sie stammten noch aus dem Jahr 2002 – sind um durchschnittlich 20 Prozent angehoben worden. Der Gemeinderat votierte gegen acht Stimmen für die Erhöhung.

Dritter Bürgermeister Alfred Hirsch (FW) wollte nicht an der Preisschraube drehen, weil der Gemeinderat kürzlich die Vereinszuschüsse gekürzt habe. Mit Rathauschef Hans Seidl (CSU) schlug er vor, die Anhebung der Leihgebühren erst in zwei Jahren zu vollziehen, wenn die Vereine wieder die volle Zuschusshöhe erhalten. Doch Waltraut Wellenstein (SPD) beantragte die sofortige Erhöhung: „Das sind nur geringe Beträge. Das können die Vereine zahlen.“

Weil auch in Maisach das Geld knapp wird, hatte man im Rathaus Satzungen und Gebühren durchforstet: Was ist schon lange nicht mehr angepasst worden? Welche Sätze sind zu niedrig? So landete man bei der „Ausleihe gemeindlicher Artikel“. Wer künftig eine Beschallungsanlage braucht, zahlt für den Tag 18 statt 15 Euro, fürs Wochenende 30 statt 25 Euro. Ein Toilettenwagen kostet nun 100 Euro statt 80 (ortsfremde Vereine: 210 Euro), eine Bodenschutzmatte 50 Euro statt 40. Lichterketten sollen auf Antrag von Seidl auf LED umgerüstet werden und dann pro Stück 20 Euro kosten (jetzt fünf Euro).

Künftig wird auch für das kassiert, was bisher kostenlos geliehen werden konnte: Bistrotische, Bühne, Gaskocher, Töpfe, Spülbecken. Für Transport/Lieferung von Hütten zahlen Privatleute künftig 120 Euro pro Hütte, Vereine 80 Euro. Im Rathaus rechnet man durch alle Erhöhungen mit jährlichen Mehreinnahmen von 600 Euro. zag

