Maisacherin (18) wird auf Heimfahrt in S3 sexuell belästigt - S-Bahn gestoppt

Von: Kathrin Böhmer

Eine 18-Jährige wurde in der S-Bahn zwischen Pasing und Langwied von einem Mann sexuell belästigt. © Symbolbild „Bundespolizei“

Eine junge Frau wurde von einem Mann in der S-Bahn belästigt. Fahrgäste halfen ihr und sorgten dafür, dass die S-Bahn stoppte.

Maisach - Eine 18-jährige Maisacherin wurde auf der Heimfahrt in der S3 begrapscht. Laut Polizei passierte der Vorfall am Freitag gegen 1.15 Uhr zwischen Pasing und Langwied.

Ein 26-Jähriger hatte die Maisacherin bereits am Bahnhof in Pasing angesprochen. Dann nahm er in der S-Bahn gegenüber von ihr Platz. Als der Zug losfuhr, bedrängte er die 18-Jährige und streichelte ihr über die nackten Beine. Das bemerkten andere Fahrgäste, beschützten die Frau und informierten den Lokführer. Die S-Bahn wurde gestoppt. Bis die Bundespolizei eintraf, war der 26-Jährige aber schon weg. Allerdings kam er wieder und beleidigte einen 21-Jährigen, der der Frau geholfen hatte. Die Beamten stellten bei dem Täter, der in Dorfen wohnt, 1,12 Promille fest. Sie nahmen ihn fest. Er ist wegen diverser Sexualdelikte polizeibekannt. Außerdem ist die Aufenthaltsgenehmigung des Nigerianers erloschen.

