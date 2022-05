Mit deutlichem Abstand zum Bestehenden: Weiteres Windrad bei Malching denkbar

Von: Ulrike Osman

Die beiden Windräder bei Mammendorf und Malching. © Carmen Voxbrunner (Archiv)

In der Gemeinde Maisach könnten zwei neue Windkraftanlagen entstehen. Ein möglicher Standort wurde jetzt benannt, der zweite noch nicht.

Maisach – Der mögliche Standort liegt an der B2 zwischen Bruck und Mammendorf westlich der vorhandenen Windkraftanlage bei Malching. Im Abstand von 400 bis 500 Metern zu diesem Rad könne eine weitere Anlage errichtet werden, ohne dass es zwischen den beiden zu Verwirbelungen komme, berichtete Maisachs Bürgermeister Hans Seidl bei der Malchinger Bürgerversammlung. Voruntersuchungen hätten hier jedoch noch nicht stattgefunden, ebenso wenig wie Gespräche mit Grundeigentümern.

Über den konkreteren der beiden möglichen Standorte hüllte sich der Bürgermeister allerdings in Schweigen. Das gefiel nicht jedem.

Die entsprechenden Voruntersuchungen für diesen weiteren Standort im Gemeindebereich sind offenbar bereits abgeschlossen. Ein Windgutachten liegt laut Seidl vor. Verträge mit den Grundstücksbesitzern seien in Vorbereitung. Näheres wollte der Bürgermeister den rund 70 Anwesenden im Angerwirt jedoch noch nicht verraten. Zunächst sollen die Bürger, deren Ortsteil dem Standort am nächsten liegt, informiert werden. Dies soll auf der dortigen Bürgerversammlung geschehen, kündigte Seidl an.

Bürger bohrt nach

Auch auf heftiges Nachbohren eines Bürgers aus Stefansberg ließ der Rathauschef sich keine weiteren Details zu dem Standort entlocken - aus Respekt vor den Bürgern vor Ort, wie er sagte. „Diejenigen, die es betrifft, haben das Recht, es nicht aus der Presse zu erfahren.“

Der Maisacher Gemeinderat hat sich bereits 2018 zu einem weiteren Ausbau der Windenergie bekannt. Geplant ist außerdem eine neue Freiflächen-PV-Anlage mit einer Leistung von sieben Megawatt. Der 13 Hektar große Standort befindet sich östlich von Germerswang.

