Beliebter Grieche schließt überraschend: Wirte ziehen Schlussstrich - „Gäste waren wie unsere Familie“

Unsere Gäste waren wie unsere Familie. Aleco Katsoukis Abschied nach fünf Jahren: Aleco und Barbara Katsoukis haben ihr Lokal „Aleco der Grieche“ Anfang des Jahres zugesperrt. Nun ist ein indisches Restaurant in die ehemalige Schlammerl-Wirtschaft gezogen. © Weber

Für viele Maisacher kam es überraschend: Die beliebte Gaststätte „Aleco der Grieche“ hat Anfang des Jahres ihre Türen geschlossen – früher als ursprünglich geplant.

Maisach – Doch die ehemalige Schlammerl-Wirtschaft bleibt nicht leerstehen: Ein indisches Restaurant ist dort eingezogen. Rasch waren die Schilder abmontiert, die Türen verschlossen: Ohne große Ankündigung hat „Aleco der Grieche“ seinen Betrieb eingestellt – ein Grund ist die Pandemie. „Die letzten zwei Jahre waren eine Qual“, sagt Aleco Katsoukis (71). Trotz Entgegenkommens der Vermieter fehlte ihm und seiner Frau Barbara (65) zuletzt schlichtweg die Kraft, um weiterzumachen. Auch ihr Alter spielte beim Entschluss, aufzuhören, eine Rolle.

Auch wegen Corona: Beliebter Wirt zieht klaren Schlussstrich

Geplant war eigentlich, den Pachtvertrag noch bis Ende Februar laufen zu lassen. Doch es ging nicht mehr, die Katsoukis haben den Pachtvertrag mit der Familie Schlammerl vorzeitig aufgelöst. „Wir wollten einen klaren Schlussstrich ziehen“, so Aleco Katsoukis.

Fünf Jahre lang hat das Wirtspaar nicht nur die Maisacher mit griechischen Spezialitäten bekocht – und etliche Stammgäste gewonnen. Während der Pandemie vermissten die beiden vor allem die herzlichen Umarmungen und das Händeschütteln der Gäste. Das Abholen von Speisen sei für sie keine echte Alternative gewesen: „Wir sind doch kein Imbiss“, sagt der gelernte Koch Aleco Katsoukis. „Unsere Gäste waren wie unsere Familie.“

Beliebter Grieche schließt: Große Stammkundschaft - auch aus München

Auch für die Verpächter kam die Ankündigung zum Rückzug Ende Oktober recht unvorbereitet, wie Vitus Schlammerl, Sohn des Hausbesitzers, erzählt. Er bedauere das Ende und betont das freundschaftliche Verhältnis zu den Pächtern.

Als das Haus an der Hauptstraße, in dem schon sehr lange ein Lokal untergebracht war, 2017 leerstand, war es Vitus Schlammerl, der die Katsoukis dem eigenen Vater empfahl. „Du kannst zusagen, ohne die beiden zu kennen“, sagte er damals.

Insgesamt 26 Jahre waren die Katsoukis selbstständige Wirte. Sie hatten Restaurants in Olching und davor schon einmal im Maisach – immer unter dem Namen „Aleco der Grieche“. Dementsprechend groß war auch die Stammkundschaft aus dem Landkreis, selbst aus München kamen regelmäßig Gäste.

Grieche im Maisach schließt: Sohn eröffnet mit Lebensgefährtin neues Restaurant

Auch der Sohn ist in die Fußstapfen seiner Eltern getreten und hat im Lokal gearbeitet. Für ihn geht es nun anderswo weiter: Ilias Katsoukis eröffnet mit seiner Lebensgefährtin Melanie Schönberger in den Räumlichkeiten auf der Golfanlage in Rottbach ein neues Restaurant namens „Grünblick“. Dort wird er internationale Küche anbieten. Der Umbau in Rottbach ist so gut wie beendet, allerdings fehlen noch einige Gerätschaften. Lieferengpässe verzögern die für Mitte März geplante Eröffnung

Grieche schließt: Neue Pächter gefunden - Golden India im Schlammerlhaus

Für das Schlammerl-Gebäude in Maisach wurden bereits neue Pächter gefunden: Die Brüder Davinder (44) und Rajinder Singh (39) eröffnen dort das „Golden India“. Die gleichberechtigten Geschäftspartner haben einen indischen Spezialitätenkoch engagiert, werden aber bei Bedarf auch selbst in der Küche stehen.

Die „Neuen“ in Maisach wurden wiederum von ihren Vorgängern, den Eheleuten Katsoukis, vermittelt. Eine lange Freundschaft verbindet sie, in Gröbenzell haben sie sich kennengelernt. Der 39-jährige Rajinder Singh hatte dort ein Restaurant. Doch das wurde verkauft. Seitdem waren die Brüder als Köche angestellt. Mit dem eigenen Restaurant haben sie sich nun einen Traum verwirklicht. Über Maisach sagt Davinder Singh: „Das ist eine sehr gute Wahl.“ (Matthias Kast)

