„Maisach lebenswert“: Neue Bürgerinitiative für Nachhaltigkeit

Von: Helga Zagermann

Natalie Beischl ist Sprecherin der neuen Bürgerinitiative „Maisach lebenswert“. Ihr Lebensgefährte Christian Brandl Ansprechpartner der Themengruppe Mobilität. © mm

In Maisach hat sich eine neue Bürgerinitiative gegründet. Derzeit stehen rund 20 Engagierte hinter „Maisach lebenswert“.

Maisach – Sie wollen sich für eine nachhaltige Gemeinde einsetzen. Dabei geht es um die Zukunft der Fliegerhorst-Flächen, aber auch um Mobilität und Gärtnern.

Bei einer Veranstaltung der Kreis-ÖDP über den Artenschutz im FFH-Gebiet auf dem alten Flugplatz entstand die Idee, dass sich Interessierte zusammenschließen könnten. Schnell bildete sich ein Kern von zehn Engagierten, die die Sache in die Hand nahmen und schließlich im August ganz offiziell eine Bürgerinitiative ins Leben riefen, berichtet Natalie Bleischl. Die 38-Jährige wurde von den Mitstreitern zur Sprecherin gewählt.

Themengruppen

Inzwischen ist die Gruppe auf etwa 20 Mitglieder angewachsen, ein Drittel kommt aus dem Hauptort Maisach, der Rest aus Gernlinden. Und inzwischen hat man sich auch soweit eine Struktur gegegeben, als dass vier Themengruppen benannt und teilweise mit Ansprechpartnern besetzt sind, dass es eine eigene Homepage und Facebookseite sowie einen ersten öffentlichen Termin gibt: Einen Spaziergang am 3. Dezember entlang des alten Flugplatzes mit Informationen zum Artenschutz. Ab dem neuen Jahr wolle man monatliche Treffen anbieten, die allen Interessierten offenstehen, so Natalie Beischl.

Die Englisch-Dolmetscherin ist gebürtige Maisacherin, „schon immer an Vogelkunde und Umweltschutz interessiert“, Mitglied beim Bund Naturschutz und beim Landesbund für Vogelschutz. So kam es, dass sie die Rückkehr des Großen Brachvogels in den Landkreis und die Aufzucht von Küken auf dem alten Flugplatz genau beobachtete. „Der Bruterfolg ist eine ganz tolle Sache“, sagt sie.

Schutz der FFH-Flächen

Davon ausgehend ist ein Schwerpunkt der Bürgerinitiative (BI) der Schutz der FFH-Flächen, aber auch der angrenzenden Wiesen am alten Flugplatz. Die angedachte Ansiedlung des SC Maisach auf dem sogenannten Trabergelände sehe man kritisch, so Natalie Beischl. Das Areal stehe zwar nicht unter Naturschutz. „Aber es ist nicht einfach nur Wiese.“

Generell müsse man Flächenverbrauch und Versiegelung, aber auch den Konsum hinterfragen, sagt die 38-Jährige: „Muss es immer dieses ,Höher, schneller, weiter‘ sein?“. Über andere Lösungen müsse zumindest nachgedacht werden.

Naturnahes Gärtnern

Weitere Themengebiete der BI sind naturnahes Gärtnern (Ansprechpartnerin: Eva Demmel) und Nachhaltigkeit im Alltag. Zu Letzterem gehören Veranstaltungen wie Repair-Café, Kleidertauschpartys, Ramadama, zudem die Umsetzung von möglichst plastikfreiem und regionalem Einkaufen. „Wir werden und wollen das Rad nicht neu erfinden“, betont die BI-Sprecherin. Einiges davon gebe es bereits, und man habe sich natürlich bei Engagierten in anderen Kommunen informiert, vor allem bei der Initiative „Grafrath klimafreundlich“. Gerne wolle man in Maisach so viel wie möglich mit so vielen Interessierten wie möglich umsetzen. Vorgehen und Zusammenarbeit sollten nach vier Prämissen erfolgen: gemeinsam, sachlich, freundlich, wertschätzend.

Unter den bisher vier Themenfeldern gibt es neben dem Flugplatz ein zweites großes: die Mobilität. Ansprechpartner sind hier Natalie Beischls Lebensgefährte Christian Brandl, zudem Lisanne Sauerwald. Hier gelte es, für bessere Rad-Abstellmöglichkeiten zu sorgen und das Wegenetz zu verbessern.

Infos und Termin

Die BI informiert auf www.maisach-lebenswert.de. Der Spaziergang am Flugplatz findet am Samstag, 3. Dezember, von 13.30 bis 15 Uhr statt. Treffpunkt ist am Parkplatz des SC Maisach, Alte Brucker Straße 18. Festes Schuhwerk wird empfohlen. Anmeldung per Mail an info@ maisach-lebenswert.de.

