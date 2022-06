Kunst im Stadl 2022: Zum Jubiläum wird geklotzt

Von: Eva Strauß

Jedes erste Wochenende im Juli pulsiert im ansonsten ruhigen Anzhofen das Leben. Dann findet dort das Kulturfestival „Kunst im Stadl“ statt, tausende von Besuchern strömen in den Weiler bei Maisach. (Archivfoto) © tb

Kunst inmitten von Natur: Dafür steht „Kunst im Stadl“ in Anzhofen. Seit mittlerweile 25 Jahren lockt der Kunsthandwerkermarkt, der sich mittlerweile zu einem richtigen Kulturfestival entwickelt hat, zahlreiche Gäste von nah und fern an. Zum runden Geburtstag ist von allem etwas mehr geboten als sonst.

Anzhofen – Seit Wochen stapeln sich bereits Kisten und Kartons in Helga Backus Haus in Maisach. Gut zweieinhalb Kilometer davon entfernt, in dem Weiler Anzhofen, wird eifrig gewerkelt. Die Anwohner mähen die Wiesen, richten die Flächen her und räumen die Stadl leer. Schließlich steigt dort am kommenden Wochenende wieder das beliebte Kulturfestival „Kunst im Stadl“ – und zwar bereits zum 25. Mal.

„Die Vorfreude ist riesig nach den zwei Jahren Corona-Pause“, sagt Helga Backus, die die Veranstaltung vor einem Vierteljahrhundert ins Leben gerufen hat. Seitdem verwandelt sich das idyllische Anzhofen mit seinen Bauernhäusern, alten Obstgärten, Schuppen und Stadl in ein richtiges Künstlerdorf. Aussteller aus nah und fern präsentieren sich und ihre Werke, es gibt Workshops und verschiedene Mitmach-Angebote für Familien. Mittlerweile strömen tausende von Besucher in den Weiler.

Veranstalterin hat Stadl bei Spaziergang entdeckt

Dabei hat alles einmal klein angefangen. Eher zufällig hat Helga Backus den kleinen Weiler entdeckt – beim Spazierengehen. Vor allem der alte Stadl, der offen gestanden hat, hat sie damals fasziniert und tut es auch heute noch. „Das gigantische Gebälk ist beeindruckend“, sagt die Künstlerin. „Das ganze Anzhofen ist einfach eine Idylle.“ So entstand die Idee, dort Kunst auszustellen.

Die Anwohner – zwei Familien – stimmten dem Vorhaben zu – und halfen auch gleich eifrig mit, wie Helga Backus erzählt. Gemeinsam haben sie den Stadl ausgeräumt, der normalerweise als Getreidespeicher genutzt wird. Generell liegen die Anwohner der Maisacherin sehr am Herzen. „Das ist so toll, dass mir die Anwohner das ermöglichen“, sagt sie. „Das ist nicht selbstverständlich.“ Schließlich würden sie in ihrer Idylle gestört, wildfremde Menschen würden auch Einblicke in ihre privaten Gärten bekommen. „Das kann man ja dort alles schlecht abgrenzen.“ Zudem würden auch unter dem Jahr immer wieder mal Leute nach Anzhofen kommen, die das Örtchen durch „Kunst im Stadl“ kennen. „Manche denken, da ist ein Biergarten“, erzählt Helga Backus.

Erster Markt war ein voller Erfolg

Vor 25 Jahren war das freilich nicht so. Künstler, die von Helga Backus Idee begeistert waren und sich präsentieren wollten, waren rasch gefunden. „Es gab ja damals kaum Möglichkeiten. Das Veranstaltungsforum gab es noch nicht“, erzählt die Maisacherin. Und so konnte am ersten Juliwochenende im Jahr 1996 das erste Mal „Kunst im Stadl“ über die Bühne gehen – mit gut 20 Ausstellern und zahlreichen Besuchern. „Das hat total eingeschlagen“ so Helga Backus. Nur einmal ist der Markt seitdem ausgefallen, weil der Hof umgebaut wurde.

Anlässlich des Jubiläums gibt es heuer in Anzhofen von allem ein bisschen mehr, wie Helga Backus sagt: mehr Fläche, mehr Essensstände, mehr Musik und auch mehr Aussteller.

100 Aussteller und eine Kindereisenbahn

Unter den rund 100 Künstlern ist auch die Modistin Ruth Zanken. „Sie ist schon seit Anfang dabei“, so Helga Backus. Aber auch neue Aussteller sind am Start, wie der römische Maler Alessandro Serafini oder die Lübecker Bildhauerin Andrea Liske. „Heuer sind auch etliche Künstler aus Tschechien und der Schweiz da“, erklärt Helga Backus.

Zudem wird auf zwei Bühnen Live-Musik geboten. Auch junge Künstler aus dem Landkreis treten auf. „Wir wollen auch fördern, dass Musiker wieder auf die Beine kommen“, so die Organisatorin.

Stärken können sich die Besucher an diversen Essens- und Getränkeständen, ausruhen in mehreren Chillout-Oasen. „Das Verweilen ist wichtig“, sagt Helga Backus. Für die Kinder gibt es ein extra Programm. Am Sonntag können sie sogar mit einer kleinen Eisenbahn eine Runde drehen. Einen Tag später kehrt dann wieder Ruhe ein im idyllischen Anzhofen. Zumindest bis zum nächsten Jahr, wenn wieder tausende Besucher zu „Kunst im Stadl“ strömen.

Das ganze Programm des Kulturfestivals und Infos zur Anfahrt sind im Internet auf www.kunst-im-stadl.de zu finden. es

