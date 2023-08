Aus Spargründen Schulbusse gestrichen

Von: Helga Zagermann

Um Geld zu sparen, stellt der Landkreis seine Schülerbeförderung um. Das sorgte für Aufregung in Maisach. Doch jetzt gibt es eine Lösung. Am wichtigsten: Für Grund- und Mittelschüler bleibt im kommenden Schuljahr alles beim Alten. Umgestellt von Schul- auf Linienbus wird erst im Herbst 2024. Und dann sollen die Kleinen ein Bus-Training bekommen.

Maisach – Die Regeln für die Schülerbeförderung sind klar: Ist die nächste Grundschule mehr als zwei Kilometer, die nächste Mittel- oder Realschule oder das nächste Gymnasium mehr als drei Kilometer entfernt, so muss die Kommune (für Grund- und Mittelschule) oder der Landkreis (für Realschule/Gymnasium) für die Beförderung des Schülers zur Einrichtung sorgen und diese zahlen. Dies gilt auch in Fällen, wenn der Schulweg zwar kürzer als die zwei oder drei Kilometer, aber besonders gefährlich ist.

Maisach zahlt für diese Schülerbeförderung jährlich rund 100 000 Euro. Der Transport ist vertraglich an das Busunternehmen Bittl vergeben. Vom Landkreis erhielt man bisher rund 40 Prozent der Kosten erstattet – für die Beförderung der Realschüler. Aus Spargründen stellt der Landkreis nun „seine“ Kinder und Jugendliche auf das 365-Euro-Ticket um. Das ergibt alleine für die Maisacher Realschüler Einsparungen von jährlich rund 28 000 Euro.

Daher hat der Landkreis seinen bisherigen Vertrag mit Maisach zur anteiligen Kostenübernahme gekündigt – fristgerecht, aber am letztmöglichen Tag, am 30. Juni.

Maisach lässt Vertrag bis August 2024 laufen

Dann konnte aber die Kommune nicht mehr den Vertrag mit der Firma Bittl kündigen – und hätte das auch nicht als fair empfunden, erklärt Anika Grüter, die im Rathaus auch für Schülerbeförderung zuständig ist.

Lösung ist nun: Die Realschüler bekommen vom Landkreis das 365-Euro-Ticket und sind künftig mit dem ÖPNV unterwegs. Das ist alleine Sache der Kreisbehörde. Mittel- und Grundschüler aus Rottbach, Überacker und Deisenhofen werden noch das ganze Schuljahr 2023/24 vom Schulbus abgeholt. Erst zum Herbst 2024 wird der Vertrag mit dem Busunternehmen beendet, dann müssen auch diese Kinder den Linienbus nehmen (und bekommen von der Kommune das 365-Euro-Ticket bezahlt).

Bis zum Wechsel will man die Busfahrpläne in Rücksprache mit der ÖPNV-Abteilung im Landratsamt optimieren, so Anika Grüter. Man leiste sich diese Übergangszeit von einem Jahr, um alles gut vorzubereiten und damit sich niemand Sorgen machen müsse, sagt die Rathausmitarbeiterin.

Generell führe kein Weg vorbei an der Umstellung, erklärt sie: weil auch Maisach sparen müsse – und der Schulbus teurer sei als ÖPNV-Tickets.

Für Weiler muss eine andere Regelung her

Das Busunternehmen hat bereits reagiert: Morgens wird künftig mit dem großen Bus nur noch eine Runde gefahren, um alle Kinder einzusammeln. Bisher waren es zwei. Bisher waren es aber auch 95 Kinder, 49 Grund-, neun Mittel- und 37 Realschüler. Letztere fallen nun weg. Zudem fährt ein kleiner Bus zu den Weilern. Er holte bisher zehn Kinder- und Jugendliche ab, fünf Grundschüler, einen Mittel- und vier Realschüler. Dieser kleine Bus wird auch künftig, nach dem Sommer 2024, fahren müssen: weil die Weiler nicht durch ÖPNV-Buslinien angebunden sind. Auch die Realschüler haben also keine andere Möglichkeit, zum Unterricht zu kommen. Sie steigen in diesem Fall weiter ein, der Landkreis würde dann wieder anteilig an die Gemeinde überweisen.

Anika Grüter ist überzeugt, dass die Grundschüler schnell in Linienbussen zurechtkommen. Die Gleichaltrigen aus Germerswang, Malching, Obermalching und Stefansberg fahren übrigens schon seit einigen Jahren mit dem ÖPNV. Das klappe gut. Trotzdem will Neulingen ein Training anbieten.

Ausnahme Diepoldshofen und Gernlinden-Ost

Wer schon ab September 2024 nicht mehr im Schulbus mitfahren darf, das sind zwei Grund- und zwei Mittelschüler aus Diepoldshofen. Die hat man kulanzhalber mitgenommen, doch die Schulen liegen innerhalb des vorgegebenen Radius’. Weiter mit einem Großraumtaxi abgeholt werden Kinder aus Gernlinden-Ost, ihr Schulweg wäre zu Fuß zu gefährlich.

Vorteile der Umstellung aufs 365-Euro-Ticket

Gegenüber den betroffenen Familien will das Rathaus die Vorteile der Umstellung auf das 365-Euro-Ticket kommunizieren. Denn mit dieser Karte, die das Rathaus für die Kinder und Jugendlichen bestellt, können sie das ganze Jahr über im gesamten MVV-Raum fahren. Der Schulbus bringt sie nur zum Unterricht und wieder nach Hause.