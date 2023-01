AWO-Vorsitzender: „Das Alter unserer Mitglieder ist sehr hoch“

Von: Eva Strauß

Das Logo der AWO. © Renate Hoyer

Ausflüge, Kaffeerunden, Gymnastik: Das alles bietet die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Maisach an. Trotzdem plagen den Ortsverein Nachwuchssorgen.

Maisach – Vorsitzender Michael Fiedler erklärt im Gespräch mit Redakteurin Eva Strauss, wo es hakt.

Seit wann gibt es die AWO schon in Maisach, Herr Fiedler?

Dieses Jahr feiern wir das 50-jährige Bestehen, also seit 1973. Gegründet wurde der Ortsverband vor allem von Altbürgermeister Gerhard Landgraf und seiner Frau.

Wie viele Mitglieder haben Sie derzeit? Wie viele waren es zu Hoch-Zeiten?

Aktuell haben wir rund 250 Mitglieder. Zu Hoch-Zeiten waren es gut 100 mehr, also 350.

Michael Fiedler Vorsitzender AWO Maisach © Wolfgang Zwanzger

250 Mitglieder, das ist doch gar nicht so wenig. Warum suchen Sie denn da überhaupt?

Das Alter unser Mitglieder ist sehr hoch, und es kommen wenig Jüngere nach. Jüngere bedeutet bei uns ab 50 Jahren. Wir suchen neue Mitglieder, damit unser Programm weitergeführt werden kann, zum Beispiel unsere Tagesfahrten. Da können viele Ältere wegen ihres hohen Alters nicht mehr dabei sein. Wir brauchen passive, aber auch aktive Mitglieder, die den Vorstand bei der Organisation von Ausflügen und Veranstaltungen unterstützen können.

Was bieten Sie Ihren Mitgliedern?

Wir veranstalten wöchentliche Kaffeerunden, bei denen man neue Menschen kennenlernen kann. Zudem wird in der Grundschule Maisach wöchentlich Gymnastik gemacht. Es gibt Vorträge zu informativen Themen wie Patientenverfügung, Erbrecht und Demenz. Und natürlich unser Ausflüge und Tagesfahrten zu Zielen in unserer Heimat.

Sind diese Aktivitäten den Mitgliedern vorbehalten?

Nein, jeder kann mitmachen, auch ohne Mitglied zu sein, um vorher reinzuschnuppern.

Wie hoch ist denn der Mitgliedsbeitrag bei der Arbeiterwohlfahrt in Maisach?

Drei Euro im Monat, also weniger als ein Haferl Kaffee. Paare zahlen fünf Euro. Hiermit wird unserer Ortsverein, aber auch soziale Einrichtungen und unsere AWO-Kinderhäuser in der Gemeinde unterstützt.

Wie kann man im AWO-Ortsverein Mitglied werden?

Interessierte können mich gerne kontaktieren unter Telefon (0 81 41) 9 52 24 oder per E-Mail an die Adresse mofimifi@t-online.de. Auch unsere Schriftführerin, Heidi Wienand, steht für Fragen bereit. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer (0 81 41) 92 42 19 oder per E-Mail an die Adresse heidi.wienand@t-online.de. Zudem kann man auch bei unserer Fahrten und Veranstaltungen jederzeit Fragen stellen.

