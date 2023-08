Bahnhöfe im Westkreis: Auf dem Weg zur Mobilität der Zukunft

Von: Helga Zagermann

Bürgermeister Hans Seidl an den neuen Fahrradständern, die überdacht und doppelstöckig sind. Im Hintergrund ist das alte Bahnhofsgebäude zu sehen. © Weber

Im Maisacher Rathaus tut man, was möglich ist – und was die Deutsche Bahn erlaubt: Der Bahnhof soll für die Mobilität der Zukunft gerüstet sein.

Maisach – Schon jetzt ist er barrierefrei und gut angebunden, es gibt genug Stellplätze für Autos und Räder. Andere Probleme aber werden sich nicht schnell lösen lassen.

Der Bahnhof in Maisach hat schon einige Umbauten hinter sich. Die waren nötig, weil die Station auch für das Umland wichtig ist. Aus den Ortsteilen und aus Egenhofen kommen Pendler mit dem Auto, um in Maisach in die S-Bahn zu steigen. Auch wegen der nahen Real- und der Mittelschule ist das Fahrgastaufkommen enorm: Montags bis freitags sind es rund 6100 Pendler, samstags und sonntags 1900. Das sind Zahlen der Bayerischen Eisenbahngesellschaft von 2019. Die der Jahre 2020 bis 2022 sind wegen der Pandemie nicht belastbar.

Neue Serie: Start in Maisach In einer neuen Serie stellt das Fürstenfeldbrucker Tagblatt die Bahnhöfe (von S-Bahn- und Regionalverkehr) im westlichen Landkreis vor – plus die für die Region wichtigen Stationen Geltendorf und St. Ottilien sowie einen Bahnhof, der nie gebaut wurde. Hintergrund der Serie ist, dass zum Klimaschutz noch mehr Menschen auf den ÖPNV umsteigen sollten. Daher beleuchtet die Serie die Ausstattung und Anbindung der Bahnhöfe: Was ist vorhanden? Was fehlt? Wie hat sich die Station entwickelt?

Die jüngsten Umbauten am Bahnhof hat Benedikt Späth vom gemeindlichen Bauamt begleitet. So entstanden vergangenes Jahr rund 200 neue überdachte Fahrradständer und vier neue Behindertenparkplätze, mehr Mülleimer wurden aufgestellt. Es konnten sogar 60 Quadratmeter entsiegelt und in Trockenbeete umgewandelt werden.

Früher gab’s vor dem Bahnhofsgebäude einen Kiosk. Dann hörte der Pächter auf, das Häuschen wurde abgerissen. Heute versorgen sich die Pendler im nahen Café, Döner-Laden oder am Snackautomaten am Bahnsteig.

Angebunden durch sechs Buslinien

Und der Umbau geht weiter, berichtet Späth: Die Busbucht – sechs Linien halten hier – wird barrierefrei umgestaltet, dahinter in Richtung der Parkplätze entsteht eine Mobilitätsstation. Dort können Räder ausgeliehen werden (keine E-Bikes), zudem ist Platz, um private Lastenräder abzustellen. Die alten Radständer hat Rathausmitarbeiter Späth übrigens am Durchgang zur Bräuhausstraße aufstellen lassen – „zu schade zum Wegwerfen“. Sie werden gerne genutzt.

Neue Fahrtenanzeige und genug Parkplätze

Als Verbesserung für die Pendler sieht Späth auch das Display, das am Abgang in die Unterführung installiert wird: Auf einem Monitor sehen die Fahrgäste dann die nächsten Verbindungen – schon auf dem Weg zur S-Bahn und nicht erst am Bahnsteig. „Der Monitor ist bestellt“, sagt er, „und kommt hoffentlich Ende 2023.“ Aber das hänge von der Bahn ab.

Sechs Gleise: Ein Mittelbahnsteig erschließt die beiden S-Bahn-Gleise. Zudem hat der Maisacher Bahnhof vier weitere Gleise für Güter-, Regional- und Fernverkehr. © Weber

Bekanntlich ist die Kommunikation mit dem Konzern nicht einfach. Und so ist man im Rathaus froh, dass sich bei den Parkplätzen alles eingespielt hat. Das Areal gehört der Bahn, aber die Gemeinde sorgte für die erste Herstellung und kümmert sich nun um Unterhalt und Markierung. 210 Plätze gibt es nördlich der Gleise, zur Not weitere 40 auf Kiesflächen. Platz findet sich immer – „zumal seit Corona mehr Menschen im Homeoffice arbeiten“, so Bürgermeister Hans Seidl. 36 Parkplätze sind im Süden vorhanden.

Unterführung teilweise verschmiert

Verbunden wird das Ganze durch eine Ende der 1960er-Jahre gebaute Unterführung mit Aufzug – der Bahnhof ist komplett barrierefrei. Der Tunnel für die Fußgänger ist einigermaßen hell. Die Gemeinde möchte die schwarze Decke trotzdem gerne weiß streichen – aber das will die Bahn nicht. Eine Wand der Unterführung haben Schüler und Sprayer gemeinsam verschönert. Die andere Wand soll folgen, wünscht sich Seidl von der Bahn – derzeit ist sie verschmiert und verschmutzt, auch der Aufzug.

Am Bahnsteig selbst hat die Gemeinde nichts zu melden. Er ist aber gut ausgestattet. Und demnächst soll der Belag grundsaniert werden, hat man im Rathaus erfahren. Derzeit fehlt etwa ein taktiles Leitsystem am Boden für Blinde und Sehbehinderte.

Die Geschichte

Ein Tor in die Vergangenheit ist das Stationsgebäude am Maisacher Bahnhof. Es steht dort seit mindestens 1879, berichtet Anna Ulrike Bergheim aus Gernlinden in einem Artikel im Buch „175 Jahre Eisenbahn München – Augsburg“. Zumindest gibt es einen Plan des Bahnhofsgebäudes von 1879, als das Generalkommando des Bayerischen Heeres eine Aufstellung sämtlicher Bahnlinien veranlasste. Vielleicht wurde das Haus aber bereits 1847/48 gebaut, als entlang der Strecke 21 Bauten entstanden, so Bergheim. Ein erstes Foto der Station samt Personal davor stammt aus 1902. Der erste Zug hielt übrigens am 7. Dezember 1839 in Maisach, vier Jahre zuvor war die Strecke von Nürnberg nach Fürth eröffnet worden.



„Dass Maisach als einzige Ortschaft entlang der S-Bahn-Strecke bis Mammendorf heute noch sein Bahnhofsgebäude hat, liegt daran, dass von hier aus die Stellwerke bis Nannhofen gesteuert werden“, schreibt Bergheim in ihrem Buchbeitrag. Doch seit es eigene Gleise für die S3 gibt – ab 1972 nutzte die S-Bahn nach Maisach noch die Zuggleise, erst ab 1980 gab es eigene S-Bahn-Gleise – wird das Bahnhofsgebäude mit Schalter, Wartesaal und Toiletten nicht mehr als solches genutzt.



Im Flachbau daneben sind die technischen Anlagen der Bahn untergebracht. Das werde auch so bleiben, berichtet Bürgermeister Hans Seidl. Das eigentliche Bahnhofsgebäude diente zuletzt als Wohnraum. Derzeit ist noch eine Wohnung teilweise belegt. Aber sonst steht das Haus leer. Die Kommune würde es gerne kaufen und dort einen Jugendtreff eröffnen. Aber: „Die Bahn will es derzeit nicht verkaufen“, so Seidl.



Zuletzt ließ der Konzern die Vorderseite neu streichen – mehr passiert erst einmal nicht. Das findet man im Rathaus schade: ein Gebäude in bester Lage und mit guter Substanz, das nicht genutzt werden darf.

