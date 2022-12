Neuer Braumeister: „Es war Liebe auf den ersten Duft“

„Das Bier steht bei mir an erster Stelle“: Manuel Catone ist neuer Braumeister in Maisach. © Anton Fasching

Manuel Catone ist der neue Braumeister der Brauerei Maisach. Ein Gespräch.

Maisach – Er stammt aus Rottweil (Baden-Württemberg), sein Vater ist Italiener. Seit September ist der 37-Jährige der Nachfolger von Walter Miesl, der aus persönlichen Gründen nach 25 Jahren die Brauerei Maisach verließ. In den vergangenen Jahren arbeitete Catone in mehreren Privat-Brauereien. Neben dem Brauen und Entwickeln neuer Rezepturen spielt er gerne E-Bass – auch in einer Band, wenn er die Zeit dazu findet. Im Interview mit dem 37-Jährigen geht es aber um Bier – sein erstes schmeckte ihm nicht so recht.

Herr Catone, mochten Sie schon immer Bier?

Ganz und gar nicht. Mein erstes Bier habe ich tatsächlich mit 20 Jahren getrunken. Und ich musste mich daran erst gewöhnen. Aber dann begann ich mich während des Chemiestudiums näher damit zu beschäftigen und braute in der Küche das erste Bier. Ehrlich gesagt nur, weil die Herstellung von Met, das ich zuvor braute, zu lange dauert, bis es fertig ist.

Und wann kam die Liebe zum „normalen“ Bier?

Als ich ein Praktikum in einer Brauerei machte. Das war quasi Liebe auf den ersten Duft. Diese wundervollen Aromen, die sich ständig ändern, je nach Brauprozess. Das ist sensationell. Und dann natürlich der Geschmack am Ende der Produktion.

Aus dem Chemiestudium wurde eine Ausbildung zum Brauer und Mälzer.

Und im Anschluss das Studium der Brau- und Getränketechnologie an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf mit dem Abschluss Bachelor of Engineering.

Über weitere Stationen lernten Sie dann alle Prozesse kennen und wurden Braumeister.

Als solcher und Destillateur arbeitete ich dann drei Jahre bei der Hausbrauerei Nürnberger Altstadthof und Ayer’s Whiskydestille.

Whisky können Sie auch?

Klar. Aber das Bier steht bei mir an erster Stelle.

Und wie kamen Sie auf die Brauerei Maisach?

Ich war auf der Suche nach einer Brauerei, die traditionell braut – und die in der Nähe des Wohnortes meiner Freundin liegt. Das Bier der Brauerei Maisach kannte ich schon lange. Ich liebe dunkle Biere und den Räuber Kneißl habe ich schon in Petershausen und beim Studium in Freising genossen.

Was halten Sie vom neuen Räuber Kneißl mit der neu verwendeten Chevallier-Gerste?

Die alte, englische Whiskygerste aus dem 19. Jahrhundert passt sehr gut. Ein wirklich vollmundiger Genuss.

Das Grünhopfenbier, das gerade abgefüllt wird, haben Sie ja schon gebraut: In der Brauerei Stegen, die ebenso von der Maisacher Brauerei betrieben wird. Experimentieren Sie denn gerne?

Schon – und ich freue mich sehr, dass ich durch die kleine Anlage in Stegen weitere besondere Biere in kleinen Mengen brauen darf. Ich habe hier noch viel vor.

Alte Traditionen und neue Sorten

Ab sofort bietet die Brauerei Maisach wieder ihren Dunklen Bock an, abgefüllt in 0,33-Liter-Flaschen und nur, solange der Vorrat reicht. Vor fünf Jahren hatte die Traditionsbrauerei das Saisonbier erstmals gebraut. „Und auf Anhieb bekam unser Dunkler Bock beim Craft-Beer-Award die Goldmedaille“, erzählt der Inhaber der Brauerei Maisach, Michael Schweinberger. Der neue Braumeister Manuel Cantone ist Dunkelbier-Fan, er schwärmt: „Die Kombination aus fünf verschiedenen Malzsorten ist perfekt.“



Mit satten sieben Prozent Alkohol bei 18,4 Prozent Stammwürze ist der Dunkle Bock ein kräftig-malziger Genuss. Und er ist die Basis einer traditionellen Spezialität, die gerade ein Comeback feiert: dem Stachelbier.



Beim Stachelbier wird ein glühend heißer „Stachel“ in das Glas mit dem Bier getaucht. Dadurch entsteht ein warmer, cremiger und nach Karamell duftender Schaum. Das Bierstachel-Set kann man in der Brauerei Maisach erwerben. Zudem wird die Spezialität in der Alten Brauerei Stegen ausgeschenkt, dort gibt es auch das frisch gebraute Grünhopfenbier.