Baumschutzverordnung: Freie Wähler fordern Bürgerentscheid pro Ortsteil

Antrag an Gemeinderat

von Helga Zagermann schließen

Die Freien Wähler (FW) in Maisach fordern mit Blick auf die Baumschutzverordnung einen Bürgerentscheid pro Ortsteil. Nun solle die Gemeindeverwaltung prüfen, ob so etwas rechtlich zulässig sei, heißt es in dem Antrag.