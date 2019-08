Baumschutz-Ausweitung erzürnt Maisacher: Das sei „Diktatur des Bürgermeisters“

Die Ausweitung der Baumschutzverordnung auf ganz Maisach bringt Bürger auf die Palme. Einer sprach im Gemeinderat von einer Diktatur des Bürgermeisters.

Maisach– In der Aktuellen Viertelstunde, bei der Bürger Fragen an Bürgermeister und Gemeinderatsmitglieder stellen dürfen, stand vor allem ein Beschluss des Gremiums im Fokus: die geplante Ausweitung der Baumschutzverordnung auf das gesamte Gemeindegebiet. Derzeit existiert eine solche nur in Gernlinden.

„Es ist nicht einzusehen, dass eine solche Verordnung auch in den kleinen Ortsteilen gelten soll“, schimpfte einer der anwesenden Bürger. Er warf Rathauschef Hans Seidl (CSU) vor, dass er sich im Wahlkampf noch schnell ein grünes Thema ans Revers geheftet habe. Den Satz Seidls, dass man die Proteste zur Kenntnis nehme, konterte der Bürger scharf: „Sie sollen das nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern auch danach handeln, sonst haben wir hier eine Diktatur des Bürgermeisters.“

Bürgermeister Seidl ist von der Baumschutzverordnung überzeugt

Dem widersprach Seidl aber deutlich: „Die Einführung einer Baumschutzverordnung ist ein öffentliches Verfahren wie auch bei einem Bebauungsplan“, erklärte er. Allen Bürgern werde dabei die Möglichkeit eingeräumt, ihre Meinung kundzutun. Auch den Vorwurf, sich eines grünen Themas bemächtigt zu haben, wies Seidl zurück. „Ich verfolge die Baumschutzverordnung aus Überzeugung, nicht um jemanden zu ärgern.“ Er selbst habe in seinem privaten Bereich weit mehr Bäume gepflanzt, als entfernt wurden.

Mit diesen Aussagen gab sich auch ein zweiter Bürger nicht zufrieden. Er fühlt sich immer mehr entmündigt. „Man ist nicht mehr Herr über sein eigenes Grundstück“, schimpfte er und fragte, was denn als Nächstes für eine Vorschrift komme: „Dürfen wir irgendwann nicht mehr unser Bier auf der Terrasse trinken?“

Nach Seidls Ansicht ist die Aufregung der Bürger aber übertrieben. Er verwies auf die geplante Infoveranstaltung am 25. September. „Dort werden wir genau darlegen, was eine Baumschutzverordnung wirklich bedeutet.“ Gernlinden lebe seit mittlerweile 20 Jahren gut mit der Verordnung.

Man muss mit dem Bürger entscheiden

Fakt sei, dass man in den vergangenen Jahren einen wahnsinnigen Rückgang des Baumbestandes in Maisach zu beklagen habe. Auch in den Außenbereichen gebe es erste Probleme. „In den kleinen Ortsteilen wird aber weniger gebaut“, sagte der Rathauschef. Man wolle den Bürgern in diesen Gemeindegebieten aufzeigen, wann die Verordnung dort überhaupt greifen würde.

Vor allem aber müsse man das Thema sachlich angehen. „Wir wollen nicht über die Bürger hinweg, sondern mit den Bürgern entscheiden.“

Ob das vom Bürgermeister zuletzt ins Spiel gebrachte Ratsbegehren Realität wird – und damit ein Bürgerentscheid –, ist derzeit offen. Diskutiert wurde das Thema später nicht öffentlich. Zum Ergebnis wollte Seidl am Freitag nichts sagen. In der öffentlichen Sitzung, als die Proteste eines Bürgers nicht abreißen wollten, würgten mehrere Räte den Mann ab und verwiesen darauf, dass die Aktuelle Viertelstunde nur für Fragen da sei. Auch Seidl und Hauptamtsleiter Peter Eberlein verwiesen auf die Geschäftsordnung.