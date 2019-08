Mit knapp zwei Schlägen wurde o’zapft

Das Bier kann fließen. Die Festwoche in Maisach ist eröffnet. Bürgermeister Hans Seidl brauchte für den Anstich nicht ganz zwei Schläge.

Maisach - Um kurz nach 7 Uhr war es soweit. Bürgermeister Hans Seidl hat das erste Fass auf dem Maisacher Volksfest angezapft. Der routinierte Rathauschef brauchte dafür nicht ganz zwei Schläge.

Volksfest Maisach: Eine Woche volles Programm

So schnell konnten manche Besucher gar nicht schauen, da war der Hahn schon im Fass gesteckt. An den Rekord von 2017 - als er nur einen Schlag benötigte - kam Bürgermeister Hans Seidl nicht ran, aber dafür spritzte der Anstich so gut wie gar nicht.

Nun erwarten die Besucher eine ganze Woche Festzeltauftritte, Fahrgeschäfte und Schlemmereien. Mit dabei sind unter anderem die Bands „zruck zu Dir!“ (Samstag, 24. August) und „Manyana“ (Samstag, 31. August). Am Sonntag, 25. August, findet am Bauhof ab 9 Uhr wieder die beliebte Kleintierschau statt. Und am Dienstag, 27. August, steigt im Festzelt ab 19 Uhr Maisachs drittes Bierturnier.