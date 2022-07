Fünf Mehrfamilienhäuser: Malchings Mitte wird urban

Maisach

Das Zentrum von Malching wird sich stark verändern: Nahe der Kirche entstehen auf einer großen Tiefgarage fünf Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 29 Wohneinheiten – ländliche Strukturen werden teil-urbanisiert. Das Gebiet soll aber grün bleiben.

Malching – Das Verfahren läuft seit fünf Jahren. 2017 war im Maisacher Rathaus für das Areal westlich der Kirche, das von Pfarrer-Dippel- und Dorfstraße umflossen wird, ein Bauantrag für 14 Reihenhäuser und ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen eingegangen. Der Gemeinderat beschloss, die Nachverdichtung zu regeln. So wurde die Aufstellung eines Bebauungsplans gestartet, um den dörflichen Charakter soweit wie möglich zu erhalten. Gleichzeitig musste aber darauf geachtet werden, das Baurecht des Grundeigentümers nicht übermäßig zu beschneiden.

Seit Mai 2021 ist der Bebauungsplan fertig, jetzt lag der Bauantrag auf dem Tisch. Der Gemeinderat votierte einstimmig für die Pläne, die nun weiter ans Landratsamt gehen. Kommt auch von dort das Okay, können die Bauarbeiten starten.

Geplant sind fünf Mehrfamilienhäuser im neuen Dorfgebiet Malching-Mitte. Im Süden an der Pfarrer-Dippel-Straße sind es leicht versetzt zwei Mehrfamilienhäuser mit je vier Wohnungen, darüber folgen mittig und dann nahe der Dorfstraße zwei Häuser mit jeweils acht Wohnungen. Östlich steht das fünfte Haus mit fünf Wohnungen. Macht 29 Einheiten. Gebaut werden jeweils Erdgeschoss und erster Stock, das Dach ist kein Vollgeschoss.

63 Stellplätze bietet die Tiefgarage, dazu kommen vier oberirdische. Für Räder gibt es oben 60 Abstellplätze, in der Tiefgarage weitere 79.

Im Nordosten des Gebiets, Höhe der letzten Kurve der Dorfstraße Richtung Bahnhof, gibt es Grünbestand, in den nicht eingegriffen werden darf. Zudem muss die markante Rosskastanie im Süden an der Pfarrer-Dippel-Straße besonders geschützt werden.

Auch auf dem Grundstück selbst sollen so viele Bäume wie möglich stehen bleiben. Laut Bauplan müssen zwar elf gefällt werden, aber die Anzahl der Nachpflanzungen ist laut Auskunft aus dem Bauamt viel größer.

Ein Fußweg mit Treppenabschnitten – nötig wegen des Gefälles des Areals – erschließt das Gebiet von Norden nach Süden. Teile des Gemeinderats hatten moniert, dass der Weg nicht barrierefrei sei. Zwar hätte man, so die Erklärung im Gremium, einen Weg ohne Treppen serpentinenartig führen können, doch dann hätten die meisten Bäume im Nordwesten der Fläche fallen müssen. Das wolle niemand.

Als Ausweg für Menschen mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator wurde die Tiefgarage genannt: Von den Häusern geht es mit einem Aufzug in die Garage. Unten kann man das Areal queren und dann die Auffahrtsrampe an der Dorfstraße oder die zweite an der Pfarrer-Dippel-Straße auf dem Weg an die Oberfläche nutzen.

Mit dem Bauantrag hat der Gemeinderat zwei Befreiungen genehmigt. Zum einen wird die Baugrenze leicht überschritten bei der Tiefgarage – dafür werden aber auch mehr Stellplätze als nötig ausgewiesen. Zum anderen kann die Begrünung im Bereich der Garage an der Dorfstraße nicht wie vorgesehen abgeböscht werden. Es braucht eine Stützmauer. Beidem muss auch das Landratsamt zustimmen.

