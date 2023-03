Die etwas andere Rentenreform: Frauen am Stammtisch willkommen

Von: Peter Loder

Bisher ein einmaliges Gastspiel: Vorkämpferin Elli Mader am Stammtisch. Die anwesenden Bierrentner hätten nichts gegen Damen in der Runde. © Peter Weber

Diese „Rentenreform“ hat das Zeug, Maisachs männerdominierte Stammtischkultur in ihren Grundfesten zu erschüttern. Die Idee: Auch Frauen sollen in den Genuss der von der örtlichen Brauerei geförderten Bierrente kommen. Bislang gibt es den wöchentlichen Gratis-Trunk ausschließlich für männliche Ü75-Senioren.

Maisach – „Echte Kerle trinken Perle!“ So steht es auf einen Steinkrug. Der Trinkspruch bezieht sich auf die Hausmarke der Maisacher Brauerei. Und er suggeriert, dass nur g’standene Mannsbilder die Süffigkeit des traditionellen Gerstensaftes zu schätzen wissen. Vor allem die so genannten Bierrentner, für die jede Woche am Donnerstag ab 14 Uhr der Stammtisch im Bräustüberl reserviert ist.

Vor fast vier Jahrzehnten hat der damalige Brauereichef Jakob Sedlmayr die Bierrente als pfiffige Geschäftsidee eingeführt. Seitdem ist sie aus dem Maisacher Gesellschaftsleben nicht mehr wegzudenken. Vom Rathaus erhält die Brauerei in regelmäßigen Abständen die Daten von Bürgern der Großgemeinde, die gerade ihr 75. Lebensjahr vollendet haben. Diese werden dann zum Stammtisch eingeladen.

Beim ersten Besuch werden ein Trinkkrug und – ganz wichtig – der persönliche Bierrenten-Ausweis ausgehändigt. Der ist quasi die amtliche Legitimation, um auf Lebenszeit jeden Donnerstag eine Halbe kostenlos kredenzt zu bekommen. Die Tradition wird auch von Sedlmayrs Nachnachfolger, Michael Schweinberger, gepflegt.

Bislang werden nur Männer wegen der Bierrente angeschrieben. Weder der Brauerei-Chef noch Bürgermeister Hans Seidl haben diesen ungeschriebenen Macho-Usus bisher hinterfragt. Doch nun machen die Frauen Druck. Sie beanspruchen das gleiche Recht auf Bierrente wie die Männer.

Als Vorkämpferin fungiert Elvira Mader. „Elli“, wie sie im Ort genannt wird, ist zwar erst 52 Jahre jung und hat daher noch einige Zeit hin, ehe sie die süffige Altersversorgung genießen könnte.

Sie macht sich aber schon jetzt für alle Maisacherinnen stark, um ihnen den Weg zum Stammtisch zu ebnen. „Sind wir nicht erwünscht? Gehören Frauen nicht ins Wirtshaus, sondern nur hintern Herd?“, fragt sich Mader. Sie ist überzeugt, dass es Frauen gibt, die gerne ein Bier in geselliger Runde trinken und mit Gleichgesinnten ratschen wollen.

Brauerei-Chef Schweinberger hat damit „grundsätzlich kein Problem“. Er rechnet allerdings schon einmal den dann steigenden Freibier-Bedarf hoch. Genaue Zahlen, wie viele „Rentenanträge“ bislang gestellt wurden, haben weder er noch die Gemeinde.

Doch obwohl das Beitrittsalter vor einiger Zeit von 70 auf 75 Jahre hochgeschraubt wurde, sitzen jeden Donnerstagnachmittag zehn bis 15 Mann am Stammtisch. Bei einem Halbe-Preis von aktuell 4,80 Euro lässt sich ganz gut ausrechnen, was da im Jahr an Freibier auf Brauereikosten zusammenkommt.

Maisachs Bürgermeister Hans Seidl hätte bei einer Frauenbeteiligung zwar nur einen erhöhten Verwaltungsaufwand im Rathaus zu bewältigen, gibt aber dennoch augenzwinkernd zu bedenken: „Irgendwo wollen wir Männer auch einmal unter uns sein. Der Stammtisch wäre die letzte Bastion, die fällt.“

Elli Mader hält dagegen: „So ein Bierrentnerinnen-Treff würde frischen Wind in die Wirtschaft bringen.“ Was Bräustüberl-Wirt Harry Faul übrigens ganz ähnlich sieht: „Je mehr Leben drin ist, desto besser.“