Premiere für Bikes´n´Bands: Festival mit Motorrädern und Musik

Von: Peter Loder

Teilen

Hank-Davison © Archiv

Knapp zwei Monate nach der Festwoche steigt am kommenden Wochenende, 26. und 27. August, Maisachs zweitgrößtes Event des Jahres auf dem Volksfestplatz: Bikes´n´Bands.

Maisach – Bikes’n’Bands nennt Stephan Fioretti sein Motorrad- und Musikspektakel, das im vergangenen Jahr mit einer Ein-Tages-Veranstaltung in Olching vor 1300 Gästen gestartet wurde („Das war schon ein unerwartet großer Erfolg“) und nun in Maisach an zwei Tagen mehr als doppelt so viele Besucher anlocken soll.

Der 53-jährige Österreicher, der schon mit mehreren Gastro-Projekten im Brucker Landkreis für Gesprächsstoff gesorgt hatte, rechnet mit einer 3000-Personen-Kulisse. Erwartet werden Motorrad-Liebhaber aus ganz Süddeutschland, die „mit Mofa oder Harley“ aufkreuzen.

Fioretti, der im Rathaus ein umfangreiches Sicherheits- und Organisationskonzept vorlegen musste, spricht von einem „unbürokratischen Genehmigungsverfahren“ und einem „aufgeschlossenen Bürgermeister“. Rathauschef Hans Seidl: „Wir sind in Maisach immer offen für neue Sachen.“

Gemeinde erlässt Platzmiete

Aus diesem Grund muss Fioretti als Debütant auch im ersten Jahr keine Platzmiete bezahlen. Was darauf schließen lässt, dass Bikes’n’Bands keine einmalige Sache bleiben soll. Der Organisator plant vielmehr fürs nächste Jahr eine kleine Tournee, die neben Maisach auch Station in Mainz und Österreich macht.

Stephan Fioretti Organisator © mm

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Auflagen sind überschaubar: Lärmschutzvorgaben einhalten und das Gelände sauber hinterlassen.

Neben DJs der Rockfreunde Fürstenfeldbruck hat Fioretti fünf Bands engagiert, die auf einer großen Musikbühne auftreten. Den Hauptact am Samstagabend bestreiten fünf Profimusikerinnen, die sich für ihr dreistündiges Maisach-Gastspiel extra von Dortmund aus auf den Weg machen und in einem Olchinger Hotel untergebracht werden. She’s got Balls – so heißt die Band – gilt als Europas beste AC/DC-Tribute-Gruppe. Die unverwechselbare Leadsängerin und Rockröhre Iris wurde 2013 zur besten deutschen Metalsängerin gekürt.

Hank Davison

Angeheizt wird das Publikum zuvor von den sechs Coverboys sowie vom langbärtigen Hank Davison, der seit 1967 als Musiker unterwegs ist. 1987 gründete er eine Band, die seitdem mit ihrem erdig-harten Stil in der Biker-Szene und den „Rockern“ beliebt ist.

Nachdem am Samstag bis 1 Uhr morgens auf dem Volksfestplatz gerockt wird, ist am Sonntag schon um 18 Uhr Sperrstunde. Zuvor aber wird nach den Auftritten des Olchinger Irish-Folk-Duos Cluas und Flo, die Feder (Dominik Hruby und Florian Streitwieser) sowie der Roxxdoxx-Gruppe, die eine Woche zuvor noch am Münchner Odeonsplatz engagiert war, noch mächtig eingeheizt.

Das Tagesticket kostet acht Euro. Das Liveprogramm beginnt jeweils um 13 Uhr, das Eventgelände ist aber bereits ab 11 Uhr geöffnet. In Foodtruck- und Schmankerlbuden werden Burger, Maisacher Bier und das „komplette Imbissprogramm“ angeboten. Motorradhändler präsentieren ihr Bike-Angebot, das Münchner Isar-13-Projekt stellt soziale Hilfsprojekte vor und professionelle Tätowierer schaffen Bilder, die buchstäblich unter die Haut gehen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.