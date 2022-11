Für den Blackout-Notfall: Anlaufstellen und Satellitentelefone in Maisach

Von: Helga Zagermann

Teilen

Die Gemeinde Maisach hat sich weiter für den Notfall gerüstet. Zwei Notstrom-Aggregate wurde schon bestellt, jetzt kommen zwei Satellitentelefone hinzu.

Maisach – Im Blackout-Notfall kann die Gemeindeverwaltung per Satellitentelefon mit dem Landratsamt als Katastrophenschutzbehörde in Kontakt bleiben. Zwei Geräte à 1500 Euro sind bereits im Rathaus eingetroffen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Das Maisacher Rathaus wurde für den Blackout-Notfall weiter ausgerüstet- (Archivfoto) © Peter Weber

Darüber wurde der Gemeinderat jüngst informiert. In der vorhergehenden Sitzung hatte das Gremium bereits der Bestellung von Notstrom-Aggregaten zugestimmt. Inzwischen ist auch eine „Arbeitsgruppe für Gefahrenabwehr und Notfallplan“ gegründet worden und erstmals zusammengetreten.

Festgelegt wurde unter anderem Folgendes: Die Feuerwehren sollen Lautsprecherwagen oder Megaphone für Durchsagen benutzen; Feuerwehr-Sirenen sollen per Notstrom ertüchtigt werden; im Rathaus braucht es Taschenlampen mit Ersatz-Akkus; der Bauhof soll einen großen Tank für Kraftstoffvorräte besorgen; im Notfall sollen alle Mitarbeiter der Gemeinde erst einmal ins Rathaus kommen, dann sieht man weiter.

Als Notfall-Anlaufstellen für Bürger wurden festgelegt: das Rathaus/Gemeinzentrum in Maisach, das Bürgerzentrum in Gernlinden, das Sportheim in Überacker, der Angerwirt in Malching, der Kindergarten in Germerswang und der Vereinsstadl in Rottbach.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.