Blaue Schafe werben für Toleranz und Miteinander

Von: Helga Zagermann

Da waren es noch Vater, Mutter und drei Kinder: Inzwischen stehen nur noch vier Schafe im Rathausgarten. © Peter Weber

Blaue Schafe bevölkern seit einigen Tagen den Rathausgarten. Das Kunstwerk soll für Toleranz und Miteinander werben.

Maisach – Die Gemeindeverwaltung tüftelt derzeit daran, wie die Tierfiguren gegen Diebstahl und Vandalismus gesichert werden können. Denn nach einem Streich muss ein Schaf derzeit im Stall (Rathaus) bleiben – zu seiner Sicherheit.

Darum sind die blauen Schafe blau

Der Gemeinderat hatte die Anschaffung der Schafe für rund 1000 Euro (samt Aufstellung) beschlossen. Die Figuren, erschaffen von Aktionskünstler Rainer Bonk, werden seriell aus dünnwandigem Polyester hergestellt und sind witterungsbeständig. Bonks Schafe sollen seit 2001 europaweit Denkanstöße geben: für ein friedliches Miteinander und Toleranz. Er wählte Blau, weil diese Farbe auch die von EU, UNO und Unesco ist. Bonk möchte mit seinem Werk darauf hinweisen, wie wichtig die Wertschätzung anderer Menschen ist. Leitspruch des Objekts ist „Alle sind gleich – jeder ist wichtig“.

Herden der blauen Schafe grasten bereits vor dem Kölner Dom und dem Reichstag in Berlin, bei der Landesgartenschau 2021 in Ingolstadt, in Venedig und Wien. Kommunen können Tiere kaufen und dauerhaft aufstellen.

Blaue Schafe bitte nicht streicheln!

Die Figuren sind auf einem Gitter befestigt, damit sie nicht gestohlen werden. Leider, so die Mitteilung aus dem Rathaus, sei schon getestet worden, wie fest die Schafe verankert sind: Eines der großen Tiere wurde losgerissen und stand dann plötzlich alleine neben der Installation. Jetzt ist es zwischenzeitlich im Rathaus untergebracht, bis der Standort noch sicherer ist. Es wird zudem überlegt, die Figuren in einer Koppel einzuzäunen, um deren Schutzwürdigkeit zu verdeutlichen. Denn die Figuren sind nicht bruchsicher, man sollte die Schafe weder streicheln noch auf ihnen klettern oder reiten. Das wird auf einem hinter der Herde aufgestellten Schild erklärt, darauf werden die Hintergründe des Kunstwerks erläutert.

Die Tierfiguren werden im Freien überwintern. Vielleicht leisten ihnen während des Maisacher Advents ein paar echte Schafe Gesellschaft.

