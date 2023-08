Stroh in Scheune brennt lichterloh - Bürgermeister: „Maisach hatte großes Glück“

Von: Sabine Kuhn, Lisa Fischer

Das seit vielen Jahren eingelagerte Stroh in der aufgelassenen Scheune war völlig trocken und brannte schnell lichterloh. © Feuerwehr Maisach

Mitten in Maisach brannte am Donnerstag ein stillgelegter Bauernhof. Rund 160 Rettungskräfte kämpften stundenlang darum, dass die Flammen nicht auf die Nachbarhäuser übersprangen. Es gelang ihnen – wohl auch wegen einiger glücklicher Umstände.

Maisach – Eine riesige, dunkelgraue Rauchsäule stand über Maisach. Aufgeregte Menschen liefen hin und her. Es roch nach Rauch und Feuer. Sogar die Kleidung nahm den Geruch an. Als Bürgermeister Hans Seidl vom Brandort heim kam, zog er seine Sachen vor der Haustür aus. Er sprach am Tag danach davon, dass Maisach großes Glück gehabt hätte.

Eine riesige Rauchsäule über dem Hauptort von Maisach war kilometerweit zu sehen. © Feuerwehr Maisach

Gebrannt hat es in einem Bauernhof an der Bahnhofsstraße, der Ortsdurchfahrt, gegenüber vom Supermarkt. Nach dem Tod der Besitzerin vor einigen Jahren war der Hof verwaist. Nachbarn rochen das Feuer erst nur. Bald sahen sie Rauchschwaden über dem Scheunendach und alarmierten die Feuerwehr.

Glücklicher Umstand Nummer eins: Das Spritzenhaus ist nur 150 Meter vom Brandort entfernt. Glücklicher Umstand Nummer zwei: Am frühen Abend waren viele Aktive daheim und konnten ausrücken. Als die ersten am Bauernhof ankamen, züngelten nur wenige Flammen aus dem vor Jahren eingelagerten Heu und Stroh. Als die Türen geöffnet wurden, und Sauerstoff dazu kam, breiteten sich die Flammen aus.

Nur weil Bäume und Sträucher feucht waren, sprangen die Flammen nicht über. © Feuerwehr Maisach

Die Hauptsorge der Einsatzkräfte und von Bürgermeister Seidl galt den umstehenden Wohnhäusern. Doch nochmal halfen glückliche Umstände. „Wenn alles so trocken gewesen wäre wie bei der Dürre vor einigen Wochen, oder noch so ein starker Wind geweht hätte, wie tagsüber, hätte alles anders ausgesehen“, sagt Seidl.

So galt es vor allem, das Wohnhaus der Hofstelle zu retten. „Das Feuer drohte überzugreifen, die Flammen schlugen bereits durch das Dach“, berichtet Maisachs Kommandant Andreas Müller. Kameraden aus Gernlinden, Überacker, Rottbach, Germerswang, Gröbenzell, Germering, Olching, Fürstenfeldbruck und Esting sowie das Technische Hilfswerk eilten der Maisacher Wehr zu Hilfe. „Teilweise waren wir 164 Feuerwehrleute“, so Müller. Auch Rotes Kreuz und Malteser war vor Ort. Zwei Anwohner erlitten laut Polizei Rauchvergiftungen.

Mit vereinten Kräften gelang es schließlich, auch das Wohnhaus zu retten. Es wurde mit Wasser gekühlt. „Und die Brandmauer zur Scheune hat auch viel geholfen“, sagt Bürgermeister Seidl.

Gegen 22 Uhr war die schlimmste Gefahr gebannt. Die Anwohner, die ihre Häuser hatten verlassen müssen, durften in ihre Wohnungen zurück. Rathauschef Seidl: „Ich muss den Leuten ein Lob aussprechen, sie waren zwar natürlich beunruhigt, haben sich aber sehr vernünftig verhalten.“ Für die Einsatzkräfte war die Arbeit zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht getan. Sie mussten sich um Glutnester kümmern.

Wenn diese wieder aufflammen, kann sonst ein neuer Brand entstehen. Gegen 2 Uhr, so Feuerwehrkommandant Müller, seien die benachbarten Wehren abgerückt. Für die Maisacher Feuerwehrleute ging der Einsatz noch Stunden lang weiter.

Das Wohnhaus des Bauernhofes wurde ständig gekühlt und konnte gerettet werden. © Feuerwehr Maisach

Am Freitagmorgen untersuchten die Brandfahnder der Kripo Fürstenfeldbruck den Brandort. Ein Spezialunternehmen brach ein einsturzgefährdetes Vordach ab. Danach konnten die verkohlten Überreste der Scheune Stück für Stück auseinandergezogen werden. Noch immer war größte Vorsicht geboten. Auch über zwölf Stunden nach Ausbruch des Feuers flammten immer wieder Glutnester auf.

Die Bahnhofstraße war bis in den Freitagnachmittag hinein zwischen Haupt- und Kandlerstraße gesperrt. Eine Zufahrt zu Supermarkt und Drogeriemarkt war nicht möglich – doch die Geschäfte hatten uneingeschränkt geöffnet, wie Maisachs Bürgermeister Seidl berichtete.

Über den endgültigen Verbleib der Überreste der Scheune habe er schon Verhandlungen mit der Gesellschaft für Abfallwirtschaft (GfA) geführt, so Seidl. Den Sachschaden gibt die Kripo mit rund 200 000 Euro an. Die Brandursache ist nach einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern noch unklar. Weder Brandstiftung noch Selbstentzündung des alten Heus und Strohs könnten derzeit ausgeschlossen werden. Sicher scheint, dass der Brandherd in der Mitte des Gebäudes lag.

