Nach großem Brand in der Scheune: Kripo und Feuerwehr weiter vor Ort im Einsatz

Immer wieder müssen die Feuerwehrleute auch Tage später in der Scheune nachlöschen.

Maisach

Der Scheunenbrand in der Ortsmitte von vergangener Woche sorgt noch immer für Aufregung – in der Bevölkerung und bei der Feuerwehr.

Maisach - Unter den Bürgern machte zuletzt das Gerücht die Runde, die Polizei habe die Brandstifter geschnappt. Dem ist allerdings nicht so. Wie das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Freitag auf Tagblatt-Anfrage mitteilte, laufen die Brandermittlungen noch. Eine konkrete Brandursache könne derzeit nicht genannt werden. Sprich: Es steht nach wie vor nicht fest, ob das Feuer absichtlich gelegt, beziehungsweise versehentlich verursacht wurde oder etwa durch Selbstentzündung des gelagerten alten Strohs in dem aufgelassenen Bauernhof entstanden ist. Die Brandfahnder der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck sind weiter auf Ursachen-Suche.

Auch die Aktiven der Feuerwehr Maisach sind nach wir vor gefordert. Immer wieder müssen sie zu so genannten Nachlöscharbeiten zu dem Anwesen in der Bahnhofstraße kommen. Wiederholt haben sich dort kleinere Glutnester gebildet, welche wieder angefangen haben, zu qualmen. Sie werden von den Einsatzkräften immer wieder abgelöscht und erneut mit einer Wärmebildkamera geprüft. Würde man den Brandort und das restliche Material sich selbst überlassen, wäre die Gefahr groß, dass erneut ein Feuer entsteht.

