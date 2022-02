Feste Lüftung in Schule für eine Million Euro

Von: Helga Zagermann

Luftfilter in einem Klassenraum. © dpa

Fast eine Million Euro würde eine in der Grundschule Maisach fest verbaute Lüftungsanlage kosten. Der Gemeinderat würde das sogar investieren – aber nur, wenn alles schnell genug geht, sodass Zuschüsse fließen. Zur Sicherheit kauft man die derzeit gemieteten mobilen Lüfter.

Maisach – Aus Zeit- und aus Kostengründen hat sich der Gemeinderat für eine Doppelstrategie zur Belüftung der Grundschule Maisach im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie entschieden. Die Grundschule in Gernlinden ist raus bei diesem Thema, denn sie hat bereits seit zehn Jahren eine fest installierte Anlage, mit der alle zufrieden sind. Bürgermeister Hans Seidl (CSU) wies allerdings in der Gemeinderatssitzung darauf hin, dass immer wieder Klassen beider Grundschulen in Quarantäne müssten – ob nun ein stationärer oder mobiler Lüfter im jeweiligen Klassenzimmer gestanden habe. Beide Möglichkeiten seien wohl gleich gut (oder gleich schlecht).

Mobile Filter werden gekauft

Auch aus diesem Grund schlug der Gemeinderat zu, als Rathaus-Geschäftsführer Peter Eberlein das Angebot der Firma nannte, von der man derzeit 20 mobile Luftreiniger für die Grundschule Maisach gemietet hat. Sie würde die 20 Stück für 35 000 Euro an die Kommune verkaufen, dafür sogar auf die seit September angefallene Miete von 3500 Euro pro Monat verzichten und zwei Jahre lang die Wartung ohne zusätzlich Kosten übernehmen. Der Gemeinderat votierte einstimmig dafür: Die 20 Lüfter werden sofort gekauft.

Dann hat man zumindest schon einmal die. Denn wie es mit der fest verbauten Anlage weitergeht, ist völlig offen. Ein Büro hatte für das Projekt Grundkosten von rund 800 000 Euro errechnet. Das beinhaltet 23 stationäre Lüfter für die Grundschule: 2,40 Meter breite und ebenso hohe Schränke, die hinten in den Klassenzimmern stehen. Sie sorgen für den Luftaustausch. Natürlich braucht es auch Zu- und Abluftrohre. Für die müssen Wände aufgebohrt und Fenster ersetzt werden. Bauamtsleiterin Petra Endres betonte, dass noch keine Kosten für die Gewerke Fenster, Elektro und Statik vorliegen. Zudem koste die Belüftung der Aula weitere rund 70 000 Euro. Und die Planungskosten von 150 000 Euro kommen noch obendrauf. Damit ist das Projekt rechnerisch eigentlich schon gestorben: Denn die Fraktionssprecher hatten vorab festgelegt, dass sich die Kommune mehr als 850 000 Euro nicht leisten könne.

Am 6. September sind 500 000 Euro futsch

Zum Kosten- kommt das Zeitproblem. Zwar stünden Maisach aufgrund der geschätzten 800 000 Euro für die Lüftungsschränke 500 000 Euro an Zuschüssen zu. Aber die Förderung fließt nur, wenn alles am 5. September in Betrieb gehen kann. Ist es das nicht, gibt es kein Geld vom Staat. Daher muss die Ausschreibung so rechtssicher formuliert werden, dass die Gemeinde kein Geld verliert, nur weil die beauftrage Firma nicht fertig wird.

Zwei Monate blieben für Ein- und Umbau

Laut Endres liegen Angebote frühestens Ende März auf dem Tisch. Dann weiß man, ob man sich das Projekt leisten kann. Wenn der Auftrag vergeben wird, ist mit einer Lieferzeit von drei Monaten für die Lüftungsschränke zu rechnen. Juli und August blieben für den Einbau. Schulreferentin Christa Turini-Huber (CSU) sagte, man solle die Ausschreibung probieren – und der Gemeinderat stimmte dann auch geschlossen dafür. Schließlich habe man den Eltern ein Versprechen gegeben.

