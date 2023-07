Digital für Kita-Platz anmelden

Von: Helga Zagermann

Auch in Maisach können Eltern ihre Kinder bald digital für einen Kita-Platz anmelden (Symbolfoto). © Cavan Images via IMAGO

Auch in Maisach können Eltern ihre Kinder bald digital für einen Kita-Platz anmelden. Ab Januar 2024 soll das neue Programm laufen.

Maisach - Der Gemeinderat hat einstimmig dafür votiert, einmalig rund 1600 Euro und dann jährlich rund 4400 Euro zu investieren. Durch das neue Verfahren will man Eltern und Kita-Leitungen Zeit sparen.

Gekauft wird ein Programm namens Kita-Pilot von der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern, von der die Kommune bereits andere Programme nutzt. Die Anwendung sei übersichtlich und leicht zu bedienen, berichtet Anika Grüter dem Gemeinderat – sie ist im Maisacher Rathaus für Kitas zuständig. Gleichwohl werde der Anbieter die Kita-Leitungen schulen.

Eltern kommen künftig über die Internetseite maisach.de zum Kita-Pilot. Dort können sie auswählen, in welcher Sprache sie durch das Online-Formular geführt werden. Zur Auswahl stehen über zehn Sprachen. Im Portal melden die Eltern den Bedarf an und nennen Wunscheinrichtungen. Wenn sie einen Platz erhalten, geht die Zusage per E-Mail raus.

Kita-Referentin Gabriele Rappenglitz (CSU), die das Programm als Leiterin des Kinderhauses in Alling bereits nutzt, sagte: „Die Leiterinnen sparen sich sehr viel Zeit.“ Auf Nachfrage von Hartmut Hombach (Grüne) erklärte sie, dass Eltern die Bedarfsanmeldung auch auf dem Handy vornehmen können, wenn sie keinen PC haben. Und sollten Eltern gar keinen Zugang zum Internet haben, könne die Anmeldung ein Mitarbeiter im Rathaus für sie vornehmen.

Nun wird alles vorbereitet, dann starten die Schulungen. Ab Jahresbeginn will man mit dem neuen Programm arbeiten, das heißt, die Anmeldung fürs Kindergartenjahr 2024/25 läuft via Kita-Pilot.

In Alling hatte der Gemeinderat die digitale Kita-Anmeldung 2022 beschlossen. Genutzt wird das Programm seit Februar 2023.