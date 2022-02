Digitalisierung der Schulen: Wer zahlt was?

Von: Helga Zagermann

Teilen

Die Schuldigitalisierung soll voranschreiten. © Beispielfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Um die Digitalisierung der Schulen flächendeckend und konsequent voranzutreiben, ist ein landkreisweites Kompetenzzentrum geplant. Doch im Maisacher Gemeinderat war man skeptisch, ob das Projekt zum Ziel führt.

Maisach – Rathaus-Geschäftsführer Peter Eberlein hatte für den Gemeinderat auf über 50 Seiten Informationen zum Projekt „Digitale Schule FFB“ zusammengestellt. Sein Fazit nach ausführlicher Beschäftigung mit dem Thema fiel gemischt aus. Zwar betonte Eberlein: „Eine Zusammenarbeit der Kommunen an der ,Front‘ ist sinnvoll und richtig.“ Gemeinsam habe man vielleicht eine „stärkere Stimme nach oben“ – gemeint ist damit die Zuständigkeit des Freistaats. Man müsse wohl in Zukunft verstärkt Vorgaben (und weiterhin Zuschüsse) der Staatsregierung einfordern. Wie bei Diskussionen in anderen Gemeinde- und Stadträten war auch in Maisach herauszuhören, dass man sich vom Freistaat im Stich gelassen fühle.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.

Kritisch äußerte sich Eberlein aber auch hinsichtlich des zu gründenden Kompetenzzentrums. Auf seinen Rat hin beschloss der Gemeinderat zwar, dass man das Projekt begrüße und dass man beitreten wolle. Vor einer endgültigen Entscheidung wolle man aber die Zweckvereinbarung zwischen Gemeinden, Städten, Landkreis und dem zu gründenden Verein, der die praktische Umsetzung übernehmen soll, sehen. Zudem die Satzung des Vereins. Denn, so Eberlein: „Es muss klar sein, was hinten raus kommt.“ Man wolle wissen, welche Leistungen des Vereins die Kommunen für ihren Pauschalbetrag bekommen und was darüber hinaus gesondert zu zahlen ist. Zur praktischen Arbeit des Kompetenzzentrums sagte der Rathaus-Geschäftsführer in diesem Zusammenhang: „Da steht zu wenig drin.“

Projekt ist befristet

Das auf drei Jahre befristete Projekt kostet 1,5 Millionen Euro, jährlich 500 000 Euro. Die Sachaufwandsträger der Schulen (Kommunen beziehungsweise Landkreis) zahlen 18 Euro jährlich pro Schüler. Für Maisach wären das für die beiden Grundschulen in Maisach und Gernlinden rund 9600 Euro. Der Anteil an der Mittelschule (Schulverband mit Egenhofen) für Maisachs Schüler würde rund 3150 Euro betragen.

Der Betrag wäre laut Eberlein leistbar, und zwar aus dem Etat der Schulen für den EDV-Bereich. Allerdings gibt es auch hier eine Einschränkung: Die beiden Grundschulen und die Mittelschule bekommen seit Mitte 2020 Unterstützung von einer auf Schul-IT spezialisierten Firma (auch bei Geräte-Bestellungen und Anträgen auf Fördermittel). Die Beratung kostet jährlich rund 2000 Euro. Hier müsse geklärt werden, wie man künftig verfährt. Zudem betonte Eberlein, dass die Gemeinde die staatliche Förderung aus dem Programm „Digitales Klassenzimmer“ abrufe – man wolle durch die Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum keine Zuschüsse verlieren.

Schulreferentin Christa Turini-Huber (CSU) sagte, die Gemeinde habe „bereits viel in die Ausstattung der Schulen investiert“. Natürlich sei man trotzdem offen für eine Kooperation mit dem Verein.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.