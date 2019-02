Dreijährige büxt aus - Eltern suchen verzweifelt

Ein kleines Mädchen hat am Samstagnachmittag in Maisach für Aufregung gesorgt. Es war ausgebüxt.

Maisach - Passanten hatten die Dreijährige im Bereich der Überackerstraße gesehen – alleine, weinend und schreiend. Das wurde dann sofort bei der zuständigen Polizei in Olching gemeldet.

Wenige Minuten später ging noch ein Anruf bei der Polizei ein, diesmal bei der Polizeieinsatzzentrale in Ingolstadt: Ein Vater meldete seine dreijährige Tochter als vermisst. Diese sei beim Spielen im Garten ausgebüxt und nun nicht mehr zu finden. Die Beamten puzzelten die beiden Fälle zusammen. Kurz darauf konnte die Mutter ihr Kind in der Überackerstraße abholen und in die Arme nehmen. Für das Happy End bedankt sich die Olchinger Polizei bei den aufmerksamen Passanten, denen es zu verdanken ist, dass die Familie so schnell wieder zusammengefunden hat.