Kurz vor Wiedereröffnung: Eintrittskarten fürs Freibad werden teurer

Von: Helga Zagermann

Das Maisacher Freibad ist bei Familien beliebt – nicht zuletzt wegen des Kinderbeckens. © archiv

Das Freibad öffnet am Samstag, 13. Mai. Dann müssen sich die Besucher auf höhere Preise einstellen: Die Tickets kosten rund elf Prozent mehr.

Maisach – Die Einzelkarte für Erwachsene liegt dann bei fünf Euro, für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahre kostet es 3,30 Euro, dieser Tarif gilt auch für den Abend- und Frühbadeeintritt.

Bereits im Laufe der Haushaltsberatungen Ende 2022 hatte der Gemeinderat die Erhöhung beschlossen. Als dann jüngst dem Gremium die Abrechnung für das Badejahr 2022 vorlag, zurrte man auch die Ticketpreise fest. So gibt es 5er-Karten für 21 (Erwachsene) und 13 Euro, Saisonkarten für 90 (Erwachsene), 45 (Kinder/Jugendliche), 165 (Familien mit zwei Elternteilen) und 105 Euro (Familien mit einem Elternteil). Auch Ferienbadekarten werden wieder verkauft: für 17 (Heranwachsende), 32 (Erwachsene) und 55 Euro (Familien).

Höhere Wassertemperatur

Dafür dass die Preise steigen, kommen die Badegäste in Maisach zumindest auch 2023 in den Genuss der etwas höheren Wassertemperatur: 24 Grad. Man wolle das aufgrund der positiven Resonanz beibehalten. Zwar könnte man bei geringerer Temperatur Energie und damit Geld sparen. Doch dann sei ein Besucherrückgang zu befürchten, heißt es aus dem Rathaus. Das sei in vielen Hallenbädern nach Absenkung der Temperatur im Zuge der Klimakrise zu beobachten gewesen.

Nach den Corona-Lockdowns war die Besucherzahl 2022 wieder gestiegen: Im Maisacher Freibad wurden vergangenes Jahr 41 470 Badegäste gezählt. Im letzten Jahr vor der Pandemie, 2019, waren es 43 884. Die Einnahmen stiegen 2022 entsprechend, was das Defizit um rund 50 000 Euro schmelzen ließ. Trotzdem blieb beim Freibad noch ein Minus von fast 200 000 Euro.

Vollzeitkraft gefunden

Bei den Personalkosten fielen 2022 zirka 48 000 Euro mehr an. Das hat aber einen positiven Hintergrund: Es konnte eine dritte Vollzeitkraft gefunden werden, sodass das Freibad auch montags wieder geöffnet war (was in der vorhergehenden Saison mangels Personal nicht möglich war.

Geöffnet ist von 13 Mai bis Ende August zu folgenden Zeiten: Montag 12 bis 20 Uhr (Freien ab 10 Uhr), Dienstag 6 bis 8 und 10 bis 21 Uhr, Mittwoch 10 bis 20 Uhr, Donnerstag 6 bis 8 und 10 bis 20 Uhr, Freitag 10 bis 21 Uhr, Samstag 10 bis 20 Uhr, Sonntag 9 bis 20 Uhr. Dann geht es von 1 bis 11. September täglich von 10 bis 19 Uhr weiter, bei schlechter Witterung aber nur von 10 bis 12 und 17 bis 19 Uhr. Spielenachmittag für Kinder mit Geräten, Schwimmtieren und -matten ist nach wie vor mittwochs von 15 bis 17 Uhr – Bahnenschwimmen ist dann nicht möglich.

