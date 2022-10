Energiekrise: Die Stromkosten vervierfachen sich

Von: Helga Zagermann

Strompreisanstieg (Symbolbild) © IMAGO/Christian Ohde

Die Stromkosten der Gemeinde – bisher rund 335 000 Euro pro Jahr – werden sich mindestens vervierfachen. Die Lage am Markt gilt als fatal.

Maisach – Bürgermeister Hans Seidl (CSU) berichtete dem Gemeinderat, dass man mit 1,2 bis 1,3 Millionen Euro rechne. Diese Summe sei im Verwaltungshaushalt unterzubringen – dafür müsse anderweitig gespart werden.

Die Kommune hat die Ausschreibung von Strom und Gas in Form einer Bündelausschreibung an die Firma Kubus vergeben. So hatte man in der Vergangenheit meist gute Angebote bekommen. Die Vergabe erfolgte durch ein Gremium des Gemeinde-tags. Die Stromlieferverträge laufen Ende des Jahres aus, weshalb erneut eine Bündelausschreibung wie bisher gestartet wurde. Allerdings konnte für rund 40 Prozent der am Verfahren beteiligten Kommunen keine Vergabe stattfinden – entweder gab es keine Gebote oder sie waren extrem hoch. Daher hat der Gemeindetag die betroffenen Kommunen aufgefordert, sich selbst einen Lieferanten zu suchen.

Das wurde im Rathaus versucht. Doch die Lage am Strommarkt sei fatal, heißt es. Mit Müh und Not hat man laut Seidl erreicht, dass Maisach zumindest drei Angebote erhält: von Vattenfall, den Stadtwerken Görlitz und den Brucker Stadtwerken – von Letzteren nur aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit. Wenn dann die Angebote zeitgleich vorliegen, muss es schnell gehen – ein Anbieter fühlt sich zum Beispiel nur 30 Minuten an den Preis gebunden. Daher ermächtigte der Gemeinderat den Rathauschef, den niedrigsten Preis zu wählen.

Auch die Stromkosten am Wasserwerk steigen: von 60 000 auf rund 300 000 Euro. Deshalb soll schnell eine PV-Anlage aufs Wasserwerkdach gebaut werden. zag

