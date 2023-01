Neuer Wirt will der Festwoche mehr Schwung geben

Maisach

Ewald Zechner ist der neue Wirt für die Maisacher Festwoche. Das Volksfest, das der 45-Jährige mit einem neuen Konzept beleben möchte, findet künftig früher statt, dieses Jahr von 14. bis 23. Juli.

Maisach – Ewald Zechner, seit 2014 Wirt des großen Zelts am Dachauer Volksfest, will die Maisacher Festwoche stark reformieren. Er plant eine Mischung aus Tradition und Neuerungen. So solle es Platz für örtliche Vereine und Auftrittsmöglichkeiten für Maisacher Musikgruppen geben, auch der Seniorennachmittag steht nicht zur Debatte. Insgesamt aber brauche es eine Erneuerung – und mehr Umsatz. Daher hat der neue Festwirt eine Bitte: „Maisach muss mehr trinken.“ Bislang sei der Getränke-Umsatz unterdurchschnittlich gewesen. Das heißt nicht, dass sich alle betrinken sollen, es gebe ja auch Radler, Alkoholfreies und Limo.

Mit Biergarten

Zechner lockt mit einem Volksfest-Biergarten. Die Besucher werden in einem großteils überdachten, aber zur Seite hin offenen und begrünten Bereich sitzen. Dadurch entstehe eine fröhliche und freundliche Atmosphäre.

Zudem wolle er „die Jugend ranziehen“, sagt er. Das gelinge mit Partybands. Auch in Dachau sei dieses Konzept erfolgreich. Insgesamt brauche es mehr und andere Bands. Aber es sollen auch Abende fürs ältere Publikum dabei sein. Lärmprobleme durch Musik im offenen Zelt sieht er nicht. Das sei mit der heutigen Technik gut zu steuern.

Der gelernte Koch, der auch in der Spitzengastronomie tätig war, stammt aus Kärnten, lebt aber schon lange in Dachau. Dort betreibt er einen Imbiss in der Altstadt und ein Gasthaus etwas außerhalb. Seit 2009 selbstständig, ist Zechner zudem Chef zweier großer Betriebskantinen. Ein weiteres Engagement als Wirt wartet auf ihn in Nandlstadt (Kreis Freising).

Belebung mit neuem Termin

Mehr Festwoche-Besucher erhoffe er sich auch durch den neuen Termin im Juli, so Zechner. In den Sommerferien, in denen früher das Maisacher Volksfest stattfand, seien zu viele Leute verreist. Um auch mehr Familien anzulocken, will der 45-Jährige sogar zwei Nachmittage für diese Zielgruppe mit günstigen Preisen anbieten.

Zuversichtlich ist Zechner zudem beim Personal. Wenn man fair bezahle, seien gute Kräfte zu finden – trotz der Engpässe in der Gastronomie. Für das Dachauer Volksfest habe er jedenfalls einen Stamm von über 100 Bedienungen.

Zechner bekommt einen Drei-Jahres-Vertrag von der Gemeinde Maisach, wird also die Festwoche 2023, 2024 und 2025 gestalten. Mit Volksfestreferent Tobias Ottilinger (CSU) und Lena Bartenschlager vom Maisacher Rathaus arbeitet er in der nächsten Zeit das für dieses Jahr geplante Programm genauer aus. Auch die Brauerei Maisach sitzt im Boot – man kennt sich bereits: Maisacher Bier fließt in Zechners Imbiss in Dachau.

Vorgeschichte

Nach dem Rückzug des langjährigen Festwirts Jochen Mörz und dem 2022er-Zwischenspiel mit René Kaiser war die Gemeinde händeringend auf der Suche nach einem neuen Wirt – der die Festwoche belebt. Denn die Umsätze waren immer mehr zurückgegangen. Bürgermeister Hans Seidl (CSU) sagte im Gemeinderat, die Festwoche brauche eine „wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft“, kein bloßes Am-Leben-Halten. Ewald Zechner hatte dem Gemeinderat sein Konzept am Donnerstagabend nicht öffentlich präsentiert – und dann sofort den Zuschlag erhalten.

