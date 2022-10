Er setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein

Von: Helga Zagermann

Man muss die Menschen aufrütteln. Max Schmid, Nachrücker in den Gemeinderat für die CSU © mm

Max Schmid ist der Neue im Gemeinderat. Er rückt bei der CSU für Leonhard Hainzinger nach.

Maisach – Viele kennen den 66-jährigen Schmid als Mitbegründer des Maisacher Behindertenbeirats. Nun will er sich auch im Gemeinderat für seine Themen einsetzen: vor allem für Soziales und die Integration von Menschen mit Einschränkungen.

Seit einem Unfall vor 47 Jahren sitzt Schmid im Rollstuhl. Er habe sich damals weitgehend auf sich selbst gestellt zurück ins Leben kämpfen müssen, sagt er. Mit Erfolg. Es sei ihm gelungen, sein Schicksal anzunehmen – er habe schon lange ein positives Lebensgefühl. Damit das auch andere von sich sagen können und nicht alleine für ihre Rechte kämpfen müssen, gründete Schmid vor zwölf Jahren mit Brigitte Balon den Behindertenbeirat. Dieses Gremium muss er nun verlassen – er darf nicht gleichzeitig in einem Beirat und im Gemeinderat sitzen. „Das tut mir schon sehr leid, dass ich den Sitz im Beirat abgeben muss“, sagt er. „Aber das wird dort gut weitergehen.“ Bei der Maisacher Stiftung Menschen in Not will er sich weiter engagieren.

Auch auf Landkreisebene setzt sich Schmid für die Integration von Menschen mit Einschränkungen ein. Zudem leitet er eine Selbsthilfegruppe und führt Beratungen durch. Er weiß, dass Betroffene auch heute noch viele Rückschläge hinnehmen müssen, doch mit Schmids Wissen können sie sich besser positionieren bei Gesprächen mit Behörden und Krankenkassen. Wichtig ist dem 66-Jährigen auch, Gesunde zu informieren und zu sensibilisieren: „Man muss die Menschen aufrütteln. Als Behinderter muss man immer wieder auf notwendige Änderungen hinweisen.“

In Überacker

Schmid lebt seit 18 Jahren in Überacker mit seiner Partnerin, die zwei erwachsene Kinder hat. Aufgewachsen ist er im Hauptort Maisach. Der gelernte Kfz-Mechaniker arbeitete dann als Informationselektroniker, ist aber in Rente. Er ist Mitglied im Schützenverein und bei einer Dachauer Selbsthilfegruppe, bei der er früher aktiv Rollstuhl-Basketball spielte. Bewegung ist dem 66-Jährigen wichtig: Mindestens drei Mal am Tag macht er mit seinem Hund Timo lange Spaziergänge. Der Border Collie ist neun Jahre alt und liebt lange Touren – da hält Max Schmid gut und gerne mit.

In die CSU ist er kurz vor den Kommunalwahlen 2020 eingetreten und stand dann erstmals auf einer Liste. Auf Platz 15. Umso überraschender sei es, dass er jetzt in den Gemeinderat nachrücken dürfe.

Zwei Referentenposten neu besetzt

Nach dem Rückzug von Leonhard Hainzinger (CSU) aus dem Maisacher Gemeinderat war der Posten des Feuerwehrreferenten vakant. Diesen übernimmt auf Vorschlag der Fraktion (dem das Gremium zustimmte) Christian Kemether.



Dadurch musste Kemethers bisheriges Amt als Referent für Naherholung und Freibad neu vergeben werden. Es geht nun an Max Schmid über, den Nachrücker.



Zudem gibt es eine weitere Änderung bei der CSU-Fraktion. Neue Fraktionsvorsitzende ist Christa Turini-Huber. Ihre Stellvertretung hat Evi Huttenloher übernommen. zag

