Fällung an der Windschutzhecke: Große Bäume bleiben verschont

Von: Helga Zagermann

Die Windschutzhecke in Germerswang wird trotz Bedenken einiger Bürger stark zurückgeschnitten. Allerdings bleiben nach Rücksprache mit dem Landratsamt aus Naturschutzgründen mehr große Bäume stehen.

Maisach – Die einige hundert Meter lange Hecke aus Bäumen und Sträuchern in Fortsetzung der Lugbergstraße im Ortsteil Germerswang war im Dezember Thema geworden: Eine Bürgerin hatte im Gemeinderat gefragt, warum man so viele große Bäume fällen wolle. Schnell war der Grund klar: Die Bäume werfen zu viel Schatten auf Sträucher und angrenzende Felder. Dadurch werden Sträucher erdrückt, der Lebensraum Hecke erfüllt seine Funktion nicht mehr.

Vertreter des Landratsamts vor Ort

Um den Bedenken der Bürger Rechnung zu tragen, wurde ein Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts hinzugezogen. Bei einem Ortstermin kurz vor Weihnachten begutachtete er die Hecke mit dem neuen Maisacher Umweltbeauftragten Max Bichel. Ergebnis: Es bleibt zwar bei rund 90 Bäumen, die gefällt werden. Aber einige größere und damit für den Naturschutz wichtigere Bäume werden verschont. Dafür hat man noch ein paar kleinere Gehölze auf die Fällliste gesetzt.

Für Bichel ist das eine „abgespeckte Version“, die aber hoffentlich trotzdem zum Ziel führe: dem langfristigen Erhalt der Struktur und Schutz von Arten. Der Rathausmitarbeiter berichtet, dass nach dem Okay aus der Kreisbehörde bereits Arbeiten stattgefunden haben. Die Fällungen sind an sogenannte Selbstwerber vergeben, also an Privatleute, die das Holz als Gegenleistung für ihre Arbeit kostenlos bekommen. Vorteil: Die Gemeinde muss nicht tätig werden beziehungsweise keine Firmen für Forstarbeiten bezahlen.

Zwei Selbstwerber haben laut Bichel bereits ein Drittel der Hecke durchgeforstet. Sie dürfen nur markierte Bäume fällen. Auf diese Weise sind bisher rund 30 bis maximal 40 Bäume entfernt worden. Bichel ist oft vor Ort und macht Fotos, um die Maßnahme zu dokumentieren. Sein bisheriger Vorher-Nachher-Vergleich fällt wie folgt aus: „Ich kann aus der Ferne keinen Unterschied erkennen.“

Eingriff bis Ende Februar erlaubt

Forstwirt Bichel verteidigt den Eingriff: Es brauche eine Auflichtung und Verjüngung der Hecke. „Wir wollen dort keine Baumallee haben.“

Die Selbstwerber haben nun bis Ende Februar und dann wieder ab Oktober Zeit, die Fällungen vorzunehmen. Dazwischen sind Eingriffe aus Naturschutzgründen verboten.

Das Holz muss sofort abtransportiert werden, nach Rücksprache mit dem Landratsamt auch das Kronenmaterial. Weil Privatleute für Letzteres meist nicht das geeignete Arbeitsgerät haben – sprich große Häcksler – hilft in diesem Fall die Gemeinde.

Bichel hatte die zur Fällung angedachten Bäume bereits im Sommer mit farbigen Punkten markiert. Wohl wegen des dichten Bewuchses im Sommer und Frühherbst war das Bürgern aber erst zum Jahresende aufgefallen

