Fahrrad-Laden schließt nun doch

Von: Eva Strauß

Bei der Vorstellung des neuen Pächters im Herbst (v.l.) Monica und Hanns Trinkl, Cagdas Oezer und Fahim Rezaiee. © tb

Im Herbst vergangenen Jahres hatte alles noch so gut angesehen: Die Fahrradhandlung Trinkl in Maisach hatte einen neuen Pächter präsentiert. Aber nun schließt der Laden doch für immer.

Maisach - Erst wurde ein Pächter gesucht. Denn die Inhaber, Hanns (86) und Monica Trinkl (63), wollten aus Altersgründen kürzertreten. Nachdem ein Pächter gefunden war, konnte eines der ältesten Maisacher Geschäfte weiter bestehen – zumindest vorerst. Denn nun schließt die alteingesessene Fahrradhandlung doch. Der Räumungsverkauf läuft noch bis Ende Juli. Es hat Differenzen zwischen den Trinkls und dem Pächter gegeben.

„Wir hatten unterschiedliche Vorstellungen bei der Geschäftsführung und der Kundenpflege“, erklärt Monica Trinkl auf Nachfrage. So sei es den Trinkls immer sehr wichtig gewesen, sich um die Kunden zu kümmern. „Wir haben viel Stammkundschaft, die man hegen und pflegen muss.“ Das habe der neue Pächter, Cagdas Oezer, anders gesehen, so Monica Trinkl. Oezer betreibt einen Fahrradladen in München. „Er hat nur Laufkundschaft“, so die 63-Jährige.

Der Schritt, total aufzuhören, ist den Trinkls nicht leicht gefallen. „Es ging aber nicht mehr“, sagt Monica Trinkl. Hinzu kam, dass Mechaniker Fahim Rezaiee gekündigt worden sei.

„Wir wollen, dass der Name Trinkl in guter Erinnerung bleibt“, erklärt Monica Trinkl. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, das Geschäft aufzugeben. Man habe sich mit Oezer geeinigt. Einen weiteren Versuch mit einem neuen Pächter wollen die Trinkls nicht unternehmen. „Unser Name ist für niemanden mehr zu haben.“

Wie es mit den Räumlichkeiten weitergeht, ist noch unklar. Die Trinkls suchen nach einem neuen Mieter. Eine Fahrradhandlung soll es aber nicht mehr sein. „Wir wollen das vollkommen von unserem Wohnbereich trennen“, so Monica Trinkl.

Seit 1972 ist die Fahrradhandlung Trinkl an der Hauptstraße in Maisach untergebracht. Davor war sie an der Alten Brucker Straße. Der Ur-Opa von Hanns Trinkl hatte das Geschäft, in dem auch lange Zeit Schuhe repariert und verkauft worden waren, im Jahr 1920 gegründet.