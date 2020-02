Gernlindens Gaudiwurm: Rathaus-Schafe und Klima-Roulette

Faschingsumzug im Maisacher Ortsteil

von Hans Kürzl schließen

Kommunalwahl hin oder her: Lokale Themen zogen am 73. Gernlindener Faschingszug unbemerkt vorüber. Fast unbemerkt. Denn immerhin sorgten zwei Fußgruppen für einen gewissen Lokalkolorit bei der Themenwahl: mit einem eher skeptischen Blick auf den Wahltag am 15. März.